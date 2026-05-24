Повітряну тривогу оголосили по всій Україні: є загроза застосування ворогом "Орєшніка" (оновлено)
У ніч на 24 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ракетна загроза
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 00:33.
Рух ворожих цілей
Швидкісна ціль на Чернігівщині, - повідомлялося о 00:33.
Швидкісна ціль повз Житомир в бік Старокостянтинова, - повідомлялося о 00:36.
Загроза застосування Орєшніка
О 00:51 ПС попередили про загрозу застосування ворогом балістичної ракети середньої дальності (Орєшнік).
О 00:59 ПС повідомили про швідкісні цілі на Київ.
"Суспільне.Київ" повідомляє, що в столиці пролунали вибухи.
Ще ракети на Київ, - повідомили ПС о 01:14
Доповнюється...
Триває атака дронів
Нагадаємо, що також триває атака російських дронів.
Бо більш кривої їбали навіть у кацапів нема.
Тут вже повноцінна балістика не дуже лякає.
Тільки що 7-8 іскандерів/кинжалів їбануло у Києві і хоч би шо. Якщо у тебе не попало, то норм.