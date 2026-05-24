3 481 13

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні: є загроза застосування ворогом "Орєшніка" (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У ніч на 24 травня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це поінформували Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ракетна загроза

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 00:33.

Рух ворожих цілей

Швидкісна ціль на Чернігівщині, - повідомлялося о 00:33.

Швидкісна ціль повз Житомир в бік Старокостянтинова, - повідомлялося о 00:36.

Загроза застосування Орєшніка 

О 00:51 ПС попередили про загрозу застосування ворогом балістичної ракети середньої дальності (Орєшнік).

О 00:59 ПС повідомили про швідкісні цілі на Київ. 

"Суспільне.Київ" повідомляє, що в столиці пролунали вибухи. 

Ще ракети на Київ, - повідомили ПС о 01:14

Доповнюється... 

Триває атака дронів 

Нагадаємо, що також триває атака російських дронів.

Повітряні сили (3417) повітряна тривога (976)
Топ коментарі
+6
Ну ніколи ж такого не було.
24.05.2026 00:55
24.05.2026 00:55 Відповісти
+3
Орєшніком? Ну удачі.
Бо більш кривої їбали навіть у кацапів нема.
24.05.2026 00:57
24.05.2026 00:57 Відповісти
Почнуть бити по українській ППО, та по українських винищувачах (аеродромах).
показати весь коментар
24.05.2026 00:51 Відповісти
Щоб потім легше літалось.
показати весь коментар
24.05.2026 00:53 Відповісти
Коли у путіна немає успіхів на фронті, то починається залякування цивільного населення України.
показати весь коментар
24.05.2026 01:01 Відповісти
Ой як мені страшно . Тільки що разів десять так гепнуло. що аж двері на балкон задвигтіли. Пішов влаштовувати паніку та істерику.
показати весь коментар
24.05.2026 01:06 Відповісти
Залякування ******, яка летить аби куди і робить дірки у почві?

Тут вже повноцінна балістика не дуже лякає.
Тільки що 7-8 іскандерів/кинжалів їбануло у Києві і хоч би шо. Якщо у тебе не попало, то норм.
показати весь коментар
24.05.2026 01:30 Відповісти
По Старкону вже стільки разів били, що там мав би бути місячний пейзаж. Але ж якось літають.
показати весь коментар
24.05.2026 01:02 Відповісти
Мені просто цікаво, і що оце змінить у війні після скворешника?
показати весь коментар
24.05.2026 01:02 Відповісти
інформація для тих, в кого є гарний бункер
показати весь коментар
24.05.2026 01:07 Відповісти
Скворєшнік це болванка, яка наносить мінімальні пошкодження. Достатньо будь-якого укриття.
показати весь коментар
24.05.2026 01:15 Відповісти
Скворєшнік взагалі-то призначений для доставки ядерної боєголовки. Ну і для *устрашенія*. В минулий приліт нарив купу глибоких дірок у примішенні і у грунті.
показати весь коментар
24.05.2026 01:19 Відповісти
 
 