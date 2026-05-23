Росіяни атакують ударними дронами: у низці областей повітряна тривога
Ввечері суботи, 23 травня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
Нова група БпЛА з Курської обл., рф курсом на Сумщину, - повідомлялося о 19:29.
Нова група БпЛА на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:31.
Нова група БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину, курсом на Конотоп, - повідомлялося о 20:14.
Група БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 20:36.
О 20:48 ПС повідомили:
- Група БпЛА на межі Херсонщини та Миколаївщини курсом на північний захід.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Чаплине.
- Група БпЛА в центрі Сумщини курсом на Суми, Буринь, Конотоп.
- БпЛА на північному сході Чернігівщини курсом на Чернігів, Мену, Холми.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль