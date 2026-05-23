РФ атакувала Україну 124 дронами: ППО знищила 102 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Пуски зафіксовані з напрямків:
- Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
