РФ атакувала Україну 124 дронами: ППО знищила 102 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски зафіксовані з напрямків:

Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 11 тис. атак дронами малого радіусу дії: РФ чинить системний терор проти цивільних, медиків, рятувальників і поліції, - Офіс Генпрокурора