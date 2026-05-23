РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО уничтожила 102 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений:
- Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.
