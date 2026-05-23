РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8304 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
220 1

РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО уничтожила 102 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

  • Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

ПВО Украины сбила и подавила 102 вражеских дрона в ночной атаке РФ

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 11 тыс. атак дронами малого радиуса действия: РФ ведет системный террор против гражданских, медиков, спасателей и полиции, - Офис Генпрокурора

Автор: 

беспилотник (5224) обстрел (32718) ПВО (3691) Воздушные силы (3088)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
124 дрони то ще є небагато ! Путло Погане чекає на черговий закордонний вояж ЦАРЯ та Царської Свити з СлугТогоНароду - тоді і шахеди підуть на Неньку сотнями, і ракети десятками ... є вже досвід з минулих Царських закордонних вояжів .
показать весь комментарий
23.05.2026 09:19 Ответить
 
 