РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО уничтожила 102 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 мая российские войска атаковали Украину 124 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Воздушные силы ВСУ.

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

