Более 11 тыс. атак дронами малого радиуса действия: РФ ведет системный террор против гражданских лиц, медиков, спасателей и полиции, - Офис Генпрокурора

скорая помощь после обстрела

Россия всё чаще использует беспилотные летательные аппараты, в частности - FPV-дроны, не в качестве средства ведения боевых действий, а в качестве инструмента целенаправленного террора против гражданского населения.

Офис Генерального прокурора

Военные преступления

Как отмечается, фиксируются многочисленные случаи, когда дроны направляются на жилые кварталы, гражданский транспорт, объекты критической инфраструктуры, больницы, места скопления людей, а также на сотрудников экстренных служб во время ликвидации последствий атак.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что такие действия имеют признаки грубого нарушения норм международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления.

Статистика применения РФ дронов малого радиуса действия

По данным правоохранительных органов, количество уголовных производств по фактам атак с применением дронов малого радиуса действия стремительно растет:

  • в 2024 году зафиксировано 2427 таких нападений,
  • в 2025 году уже 6771 уголовное производство,
  • только за первые четыре месяца 2026 года зарегистрировано 2010 уголовных производств.

Это свидетельствует не об единичных эпизодах боевых действий, а о системной, повторяющейся и организованной практике применения беспилотников против гражданских лиц.

Прицельное применение FPV-дронов

Фиксируются постоянные паттерны поражения:

  • прицельное применение FPV-дронов против людей в открытом пространстве, на остановках общественного транспорта, возле жилых домов и объектов инфраструктуры;
  • повторные удары по местам попаданий после прибытия экстренных служб;
  • атаки на маршрутные такси, частные автомобили и другой гражданский транспорт, не имеющий никакого военного значения.

"Отдельную угрозу представляют повторные, так называемые "двойные" удары. Они наносятся после прибытия на место атаки спасателей, медиков и полицейских. Это может свидетельствовать о преднамеренном поражении тех, кто спасает жизни и ликвидирует последствия обстрелов", - отмечается в сообщении.

  • По данным Офиса Генерального прокурора, на данный момент зарегистрировано 34 уголовных производства по фактам нападений на сотрудников экстренных служб во время выполнения ими служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время ликвидации последствий ударов БПЛА. Из них 9 производств касаются нападений на сотрудников ГСЧС, 25 - на медицинских работников.

В результате этих атак пострадали 52 медицинских работника, трое из них погибли. Также пострадали 20 сотрудников ГСЧС.

  • Кроме того, расследуется 95 уголовных производств по фактам атак дронами на сотрудников Национальной полиции Украины. В результате этих ударов ранены 167 полицейских, четверо погибли. Атаки происходили во время эвакуации населения, реагирования на обстрелы, несения службы и передвижения по территории населенных пунктов.

В результате ударов БПЛА повреждено 52 единицы специализированного транспорта: 44 автомобиля экстренной медицинской помощи и 8 пожарно-спасательных автомобилей.

Интенсивность атак растет

Отмечается, что анализ уголовных производств свидетельствует о четкой тенденции к росту интенсивности таких атак. Если на начальном этапе полномасштабного вторжения фиксировались единичные эпизоды, то в 2024–2026 годах применение дронов стало массовым. В настоящее время в отдельные периоды правоохранители регистрируют до 45–50 уголовных производств в сутки.

Меняется и характер самих атак. Враг все чаще использует средства точечного поражения - FPV-дроны и беспилотники, оснащенные системами дистанционного сброса боеприпасов. Отдельную угрозу представляют FPV-дроны на оптоволокне, которые сложнее обнаружить и нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на Херсонщине

Отмечается, что наиболее показательной является ситуация в Херсонской области. На деоккупированных территориях области правоохранители зарегистрировали 5303 уголовных производства по фактам атак дронов различных модификаций на гражданскую инфраструктуру.

В результате этих атак погибли 287 мирных жителей, среди них - дети. Еще 2549 человек получили ранения, в том числе - 41 ребенок.

Только на город Херсон приходится 127 погибших и 1754 раненых. Это 44% от общего числа погибших и почти 69% всех раненых в результате атак дронов по области.

