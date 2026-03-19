Двое полицейских погибли на Донетчине во время выполнения боевого задания

В Константиновке Донецкой области в четверг, 19 марта, погибли двое полицейских, выполнявших боевое задание на окраинах города.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Боевой путь и преданность службе

По словам Белошицкого, лейтенант полиции Артем Сафоненко служил в патрульной полиции Одесской области. Он присоединился к бригаде "Хижак" и стал старшим пилотом БПЛА "Королева шершней".

Побратимы вспоминают его как надежного человека, который всегда приходил на помощь и больше всего на свете любил свою дочь.

Старший лейтенант полиции Андрей Мандик служил в управлении патрульной полиции Запорожской области. В составе бригады "Хижак" он был сапером группы FPV и пилотом ретранслятора.

Даже после ранения он вернулся в строй, продемонстрировав настоящее мужество и верность Присяге. В феврале этого года Андрей женился.

"Они останутся в нашей памяти как преданные своему делу люди. Настоящие воины, которые до последнего вздоха защищали Украину", — подчеркнул Белошицкий.

Донецкая область Покровский район Константиновка
Земля пухом...!
19.03.2026 22:40 Ответить
 
 