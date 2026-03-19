Двоє поліцейських загинули на Донеччині під час бойового завдання

У Костянтинівці Донецької області у четвер, 19 березня, загинули двоє поліцейських, які виконували бойове завдання на околицях міста.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Бойовий шлях і відданість службі

За словами Білошицького, лейтенант поліції Артем Сафоненко служив у патрульній поліції Одеської області. Він приєднався до бригади "Хижак" та став старшим пілотом БпЛА "Королева Шершнів".

Побратими згадують його як надійну людину, яка завжди приходила на допомогу та понад усе любила свою донечку.

Старший лейтенант поліції Андрій Мандик служив в управлінні патрульної поліції Запорізької області. У складі бригади "Хижак" він був сапером групи FPV та пілотом ретранслятора.

Навіть після поранення він повернувся у стрій, продемонструвавши справжню мужність та вірність Присязі. У лютому цього року Андрій одружився.

"Вони залишаться у нашій памʼяті як віддані своїй справі люди. Справжні воїни, які до останнього подиху боронили Україну", - наголосив Білошицький.

Раніше ми писали, що на Харківщині під час виконання бойового завдання загинули троє військовослужбовців Національної гвардії України.

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