Втрата на фронті: на Харківщині загинули бійці екіпажу "Сократ" НГУ

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинули троє військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні бойової команди Lasar’s Group НГУ.

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Зазначається, що воїни загинули внаслідок атаки російського дрона. Йдеться про старшого сержанта Геннадія Саркісяна, головного сержанта Сергія Батишева та старшого солдата Михайла Антонова.

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Бойовий шлях і досвід воїнів

Геннадій Саркісян і Сергій Батишев стали на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Вони брали участь у піхотних боях у складі стрілецького підрозділу.

Михайло Антонов був кадровим військовим. Його бойовий шлях розпочався ще у 2014 році. Він виконував завдання під час АТО та ООС, а після початку повномасштабної війни продовжив службу у Силах оборони України.

Усі троє входили до екіпажу "Сократ", який вважався одним із найефективніших у складі підрозділу. Військові виконували завдання на найскладніших напрямках фронту та неодноразово проявляли стійкість і професіоналізм.

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Втрати для родин і побратимів

Завдяки роботі екіпажу "Сократ" було знищено понад 400 російських цілей, серед яких зенітні ракетні комплекси, самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню. За службу військові були відзначені нагородами та почесними відзнаками.

"Ваш дух, сила волі та щирий сміх завжди будуть поруч із нами", — зазначили побратими загиблих.

У Геннадія Саркісяна залишилися дружина та дві доньки. У Сергія Батишева і Михайла Антонова — дружини, а також діти.

У підрозділі наголосили, що загибель бійців є важкою втратою для всієї команди. Побратими висловили щирі співчуття родинам загиблих.

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