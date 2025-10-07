Росія змінила тактику дронових атак по Україні, - Bild

Росія застосовує нову тактику ударів по Україні дронами, щоб зробити свої атаки ще руйнівнішими.

Про це пише військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер частину іранських дронів Shahed оснащують камерами та передавачами, які в реальному часі відправляють координати українських систем ППО до Москви.

Після цього російські військові завдають ударів ракетами, зокрема балістичними, виводячи з ладу оборону цілих регіонів.

Крім того, змінилася сама схема атак: дрони більше не запускаються масово, а відправляють невеликими групами кожні 30 хвилин, що дозволяє їм збільшити навантаження на українську протиповітряну оборону.

За словами українського офіцера, знайомого із ситуацією, "такою тактикою вони виснажують ППО та руйнують цілі міста та селища біля кордону з Росією".

Видання Financial Times раніше писало, що Росія також модернізувала ракети "Іскандер-М" та "Кинжал". Тепер вони виконують несподівані маневри, щоби ухилятися від американських систем Patriot. У серпні українській ППО вдавалося збивати близько 37% російських ракет, а вже у вересні лише 6%.

