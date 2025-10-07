УКР
Росія змінила тактику дронових атак по Україні, - Bild

РФ змінила тактику дронових атак. Що про це відомо?

Росія застосовує нову тактику ударів по Україні дронами, щоб зробити свої атаки ще руйнівнішими.

Про це пише військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тепер частину іранських дронів Shahed оснащують камерами та передавачами, які в реальному часі відправляють координати українських систем ППО до Москви.

Після цього російські військові завдають ударів ракетами, зокрема балістичними, виводячи з ладу оборону цілих регіонів. 

Читайте: Майже тисяча військових у Росії з 2022 року були звинувачені у вбивствах, - ЗМІ

Крім того, змінилася сама схема атак: дрони більше не запускаються масово, а відправляють невеликими групами кожні 30 хвилин, що дозволяє їм збільшити навантаження на українську протиповітряну оборону.

За словами українського офіцера, знайомого із ситуацією, "такою тактикою вони виснажують ППО та руйнують цілі міста та селища біля кордону з Росією".

Видання Financial Times раніше писало, що Росія також модернізувала ракети "Іскандер-М" та "Кинжал". Тепер вони виконують несподівані маневри, щоби ухилятися від американських систем Patriot. У серпні українській ППО вдавалося збивати близько 37% російських ракет, а вже у вересні лише 6%.

поэтому дроны надо сбивать сразу как только они залетают в Украину....
07.10.2025 16:07 Відповісти
Точно - поставити системи ППО вздовж кордону, щоб їх легше було знищувати.
07.10.2025 16:14 Відповісти
Для зеленского та сирского це надзвичайна сітуація - цеж треба відчувати які доріжки блокувати, а якими нестямно користуватись. А у них всі доріжки втягуються, до нестями.
07.10.2025 16:13 Відповісти
Україна також змінила тактику. Тепер замість обнадійливих заяв просто кажуть "не знаємо що буде, виживайте якось самі".
07.10.2025 16:19 Відповісти
Маневруючі балістичні ракети. Може не треба вже настільки далеко заходити у фантазіях, щоб виправдати нестачу ракет для петріотів?
А по шахедах - 2 роки ці мопеди вже літають у нашому просторі, невже так і не вигадали як їх збивати? Здається, можна було побудувати завод з виробництва якихось стінгерів. Бо збивати їх протиракетними засобами - це верх безглуздя.
07.10.2025 16:20 Відповісти
 
 