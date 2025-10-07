Майже тисяча військових у Росії з 2022 року були звинувачені у вбивствах, - ЗМІ

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну майже тисячі сягнула кількість порушених щодо військових кримінальних справ за статтями про умисне вбивство і заподіяння тяжкої шкоди, що спричинила смерть людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медіазона", яке вивчило судову статистику.

Зазначаться, що справи проти військовослужбовців розглядають військові суди.

У 2022 році до цих судів надійшло 38 справ за статтями про вбивство та тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть. Відтоді щороку число таких справ зростало – у 2023-му їх було 266, у 2024-му – 346.

За дев’ять місяців 2025 року до судів надійшло вже 377 таких кримінальних справ.

Також читайте: Майже 50 тисяч російських військових перебували в розшуку за дезертирство та СЗЧ, - ЗМІ

"Медіазона" зазначає, що кількість насильницьких злочинів, скоєних військовими в Росії, безперервно зростає впродовж трьох з половиною років війни.

Вперше кількість вироків за статтями про вбивство, тяжкі тілесні ушкодження та насильницькі дії сексуального характеру відчутно зросла за перші шість місяців 2023 року і відтоді зростає.

До статистики військових судів при цьому не зараховуються злочини учасників війни в Україні, які на момент скоєння злочинів уже не були військовослужбовцями.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі