Почти тысяча военных в России с 2022 года были обвинены в убийствах, - СМИ
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину почти тысячи достигло количество возбужденных в отношении военных уголовных дел по статьям об умышленном убийстве и причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Медиазона", которое изучило судебную статистику.
Отмечаются, что дела против военнослужащих рассматривают военные суды.
В 2022 году в эти суды поступило 38 дел по статьям об убийстве и тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть. С тех пор ежегодно число таких дел росло - в 2023-м их было 266, в 2024-м - 346.
За девять месяцев 2025 года в суды поступило уже 377 таких уголовных дел.
"Медиазона" отмечает, что количество насильственных преступлений, совершенных военными в России, непрерывно растет на протяжении трех с половиной лет войны.
Впервые количество приговоров по статьям об убийстве, тяжких телесных повреждениях и насильственных действиях сексуального характера ощутимо выросло за первые шесть месяцев 2023 года и с тех пор растет.
В статистику военных судов при этом не засчитываются преступления участников войны в Украине, которые на момент совершения преступлений уже не были военнослужащими.
