РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10637 посетителей онлайн
Новости Атака дронов по Украине
2 774 14

Россия изменила тактику дроновых атак по Украине, - Bild

РФ изменила тактику дроновых атак. Что об этом известно?

Россия применяет новую тактику ударов по Украине дронами, чтобы сделать свои атаки еще более разрушительными.

Об этом пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь часть иранских дронов Shahed оснащают камерами и передатчиками, которые в реальном времени отправляют координаты украинских систем ПВО в Москву.

После этого российские военные наносят удары ракетами, в том числе баллистическими, выводя из строя оборону целых регионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в 3-4 раза увеличили количество дронов на фронте, больше всего - на Покровском направлении, - НГУ

Кроме того, изменилась сама схема атак: дроны больше не запускаются массово, а отправляют небольшими группами каждые 30 минут, что позволяет им увеличить нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

По словам украинского офицера, знакомого с ситуацией, "такой тактикой они истощают ПВО и разрушают целые города и поселки у границы с Россией".

Издание Financial Times ранее писало, что Россия также модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Теперь они выполняют неожиданные маневры, чтобы уклоняться от американских систем Patriot. В августе украинской ПВО удавалось сбивать около 37% российских ракет, а уже в сентябре только 6%.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (29888) россия (97547) дроны (5000) Шахед (1537) война в Украине (6434)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Точно - поставити системи ППО вздовж кордону, щоб їх легше було знищувати.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:14 Ответить
+1
Україна також змінила тактику. Тепер замість обнадійливих заяв просто кажуть "не знаємо що буде, виживайте якось самі".
показать весь комментарий
07.10.2025 16:19 Ответить
+1
Маневруючі балістичні ракети. Може не треба вже настільки далеко заходити у фантазіях, щоб виправдати нестачу ракет для петріотів?
А по шахедах - 2 роки ці мопеди вже літають у нашому просторі, невже так і не вигадали як їх збивати? Здається, можна було побудувати завод з виробництва якихось стінгерів. Бо збивати їх протиракетними засобами - це верх безглуздя.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поэтому дроны надо сбивать сразу как только они залетают в Украину....
показать весь комментарий
07.10.2025 16:07 Ответить
Точно - поставити системи ППО вздовж кордону, щоб їх легше було знищувати.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:14 Ответить
Для зеленского та сирского це надзвичайна сітуація - цеж треба відчувати які доріжки блокувати, а якими нестямно користуватись. А у них всі доріжки втягуються, до нестями.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:13 Ответить
Україна також змінила тактику. Тепер замість обнадійливих заяв просто кажуть "не знаємо що буде, виживайте якось самі".
показать весь комментарий
07.10.2025 16:19 Ответить
Маневруючі балістичні ракети. Може не треба вже настільки далеко заходити у фантазіях, щоб виправдати нестачу ракет для петріотів?
А по шахедах - 2 роки ці мопеди вже літають у нашому просторі, невже так і не вигадали як їх збивати? Здається, можна було побудувати завод з виробництва якихось стінгерів. Бо збивати їх протиракетними засобами - це верх безглуздя.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:20 Ответить
Вигадали-високу ефективність показували мобільні вогневі групи. Також активно гасили ребом. Але ж кацапи не такі дурні, як би нам хотілося. Мопеди стали активніше маневрувати, в тому числі на більших висотах. Також кацапи стали їх вдосконалювати, роблячи стійкішими до ребу. А ше почали перевантажувати нашу ппо, запускаючи мопеди сотнями, до того ж розбавляючи їх пустими герберами.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:37 Ответить
Решение было найдено и реализовано на Западе - гибридные комплексы ФранкенСам на массовых ракетах Р-73. Были разработаны и произведены опытные ЗРК, проведены успешные испытания переданных нам установок. Но дальше дело не пошло. Украина отказалась от помощи Запада в их производстве, заявили что дальше сами. Что из этого вышло вы видите за окном.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:50 Ответить
запускаємо Дирижаблі з загородженнями !
показать весь комментарий
07.10.2025 16:32 Ответить
за ідею дякувати не треба
показать весь комментарий
07.10.2025 16:34 Ответить
У серпні українській ППО вдавалося збивати близько 37% російських ракет, а вже у вересні лише 6% Джерело: https://censor.net/ua/n3578331

Якщо це дійсно так, то справи кепські. Тим більше на початку холодів
показать весь комментарий
07.10.2025 16:40 Ответить
Слабо представляю как меняет траекторию баллистическая ракета)
показать весь комментарий
07.10.2025 16:47 Ответить
короче пздц, жителі сум, чернігова і харкова вже точно будуть без світла зимою, а там може і інші міста підтянуться
показать весь комментарий
07.10.2025 16:49 Ответить
У мерзенних кацапів підлість немає меж і все
для того щоби знищити нашу націю і в той же час
гори кацапських трупів ідуть до кацапіі
Кремлівського виродка скоро грохнуть ,,своі " наближені
істоти !!
показать весь комментарий
07.10.2025 16:53 Ответить
Летить шахед по ньому строчать з кулеметів. Він засікає де той кулемет і...БАЦ!!! Балістикою по кулемету! На кого розрахований цей спітч про супер-розумні шахеди. Якщо десь у Києві гатять по шахедам з Патріотів, Насамсів і т.п. - ну тоді, це інша справа.
показать весь комментарий
07.10.2025 16:58 Ответить
 
 