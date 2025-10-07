Россия изменила тактику дроновых атак по Украине, - Bild

Россия применяет новую тактику ударов по Украине дронами, чтобы сделать свои атаки еще более разрушительными.

Об этом пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь часть иранских дронов Shahed оснащают камерами и передатчиками, которые в реальном времени отправляют координаты украинских систем ПВО в Москву.

После этого российские военные наносят удары ракетами, в том числе баллистическими, выводя из строя оборону целых регионов.

Кроме того, изменилась сама схема атак: дроны больше не запускаются массово, а отправляют небольшими группами каждые 30 минут, что позволяет им увеличить нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

По словам украинского офицера, знакомого с ситуацией, "такой тактикой они истощают ПВО и разрушают целые города и поселки у границы с Россией".

Издание Financial Times ранее писало, что Россия также модернизировала ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Теперь они выполняют неожиданные маневры, чтобы уклоняться от американских систем Patriot. В августе украинской ПВО удавалось сбивать около 37% российских ракет, а уже в сентябре только 6%.

