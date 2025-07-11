Оккупанты в 3-4 раза увеличили количество дронов на фронте, больше всего - на Покровском направлении, - НГУ

Российские войска значительно нарастили использование беспилотников на фронте - в некоторых районах количество дронов с начала года выросло в 3-4 раза.

Об этом заявил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самая большая активность дронов - на Покровском направлении, где противник оказывает постоянное давление, ежедневно осуществляя штурмы, даже несмотря на потери. Ежесуточно Силы обороны фиксируют тысячи атак с применением FPV-дронов, "Мавиков", "Ланцетов" и других типов БпЛА.

Музычук отметил, что РФ также наращивает средства РЭБ и разведки. В то же время эффективная работа украинских дроновых подразделений является ключевым фактором в сдерживании россиян на многих участках фронта.

Как отмечается, за сутки из 40 боевых столкновений, 80% пришлось на Покровское направление. Также враг был активным на Новопавловском и Лиманском направлениях. Уничтожались преимущественно пехотные штурмовые группы из 2-5 человек, а также мото- и автотехника.

В июне, по данным НГУ, оккупанты потеряли более 32 тысяч военных - один из самых низких показателей с весны 2024 года.

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