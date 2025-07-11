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Новости Уничтожение российской техники
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Операторы дронов-камикадзе остановили механизированный штурм оккупантов и уничтожили две вражеские БМП и танк. ВИДЕО

Операторы украинских дронов-камикадзе отбили механизированный штурм оккупантов и уничтожили две российские БМП и один танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинские воины опубликовали на странице своего подразделения.

"Штурм без шансов. SIGNUM держит зону ответственности. Лиманское направление. Утро. Противник пошел в наступление. Разведка 81 ОАэМБр обнаружила колонну вражеской бронетехники - танк с разминирующим ножом, а за ним - две БМП. Шли уверенно. Как будто уже праздновали победу. Но недолго. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно принимают решение. В небо взлетают дроны. По средней БМП отработало смежное подразделение. Дальше наш удар по танку. Кумулятивный заряд точно в кабину водителя. Танк останавливается. Последняя БМП пыталась объехать, но не успела. FPV-дрон ее догоняет и поражает. Операция завершается повторной атакой. Вся колонна - остановилась от поражений. Штурм - остановлен", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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штурм (542) уничтожение (7464) дроны (4276)


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Красава!
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11.07.2025 12:59 Ответить
Просто чудово !
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11.07.2025 13:21 Ответить
так далі..👍👍👍
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11.07.2025 13:21 Ответить
Червонокнижні екземпляри.
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11.07.2025 13:33 Ответить
Дякую захисників України! Дуже добре!
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11.07.2025 14:07 Ответить
 
 