Окупанти в 3-4 рази збільшили кількість дронів на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, - НГУ

Російські війська значно наростили використання безпілотників на фронті - у деяких районах кількість дронів з початку року зросла в 3-4 рази.

Про це заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільша активність дронів - на Покровському напрямку, де противник чинить постійний тиск, щоденно здійснюючи штурми, навіть попри втрати. Щодоби Сили оборони фіксують тисячі атак із застосуванням FPV-дронів, "Мавіків", "Ланцетів" та інших типів БпЛА.

Музичук наголосив, що РФ також нарощує засоби РЕБ і розвідки. Водночас ефективна робота українських дронових підрозділів є ключовим фактором у стримуванні росіян на багатьох ділянках фронту.

Як зазначається, за добу з 40 бойових зіткнень, 80% припало на Покровський напрямок. Також ворог був активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Знищувалися переважно піхотні штурмові групи з 2-5 осіб, а також мото- й автотехніка.

У червні, за даними НГУ, окупанти втратили понад 32 тисячі військових - один із найнижчих показників з весни 2024 року.

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