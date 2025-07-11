Оператори дронів-камікадзе зупинили механізований штурм окупантів та знищили дві ворожі БМП і танк. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе відбили механізований штурм окупантів та знищили дві російські БМП і один танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українські воїни опублікували на сторінці свого підрозділу.

"Штурм без шансів. SIGNUM тримає зону відповідальності. Лиманський напрямок. Ранок. Противник пішов у наступ. Розвідка 81 ОАеМБр виявила колону ворожої бронетехніки - танк із розмінувальним ножем, а за ним - дві БМП. Йшли впевнено. Наче вже святкували перемогу. Але недовго. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво приймають рішення. У небо злітають дрони. По середній БМП відпрацював суміжний підрозділ. Далі наш удар по танку. Кумулятивний заряд точно в кабіну водія. Танк зупиняється. Остання БМП намагалась об’їхати, але не встигла. FPV-дрон її наздоганяє й вражає. Операція завершується повторною атакою. Вся колона - зупинилась від уражень. Штурм - зупинено", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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