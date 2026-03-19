Потери на фронте: на Харьковщине погибли бойцы экипажа "Сократ" НГУ

Погибли бойцы экипажа "Сократ"

На Харьковщине при выполнении боевого задания погибли трое военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении боевой команды Lasar's Group НГУ.

Отмечается, что военные погибли вследствие атаки российского дрона. Речь идет о старшем сержанте Геннадии Саркисяне, главном сержанте Сергее Батышеве и старшем солдате Михаиле Антонове.

Боевой путь и опыт воинов

Геннадий Саркисян и Сергей Батышев встали на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Они участвовали в пехотных боях в составе стрелкового подразделения.

Михаил Антонов был кадровым военным. Его боевой путь начался еще в 2014 году. Он выполнял задачи во время АТО и ООС, а после начала полномасштабной войны продолжил службу в Силах обороны Украины.

Все трое входили в экипаж "Сократ", который считался одним из самых эффективных в составе подразделения. Военные выполняли задачи на самых сложных направлениях фронта и неоднократно проявляли стойкость и профессионализм.

Потери для семей и сослуживцев

Благодаря работе экипажа "Сократ" было уничтожено более 400 российских целей, среди которых зенитные ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. За службу военные были отмечены наградами и почетными знаками отличия.

"Ваш дух, сила воли и искренний смех всегда будут рядом с нами", — отметили побратимы погибших.

У Геннадия Саркисяна остались жена и две дочери. У Сергея Батышева и Михаила Антонова — жены, а также дети.

В подразделении подчеркнули, что гибель бойцов является тяжелой утратой для всей команды. Побратимы выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Вічна пам'ять Героям .
Щирі співчуття рідним і близьким .
19.03.2026 19:09
Честь...
19.03.2026 19:14
19.03.2026 19:46
Пам'ятаймо ціну бездіяльності зеленського з служками для Українців, з 2019 року!!!
19.03.2026 20:17
Честь героям!
19.03.2026 20:26
 
 