Потери на фронте: на Харьковщине погибли бойцы экипажа "Сократ" НГУ
На Харьковщине при выполнении боевого задания погибли трое военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении боевой команды Lasar’s Group НГУ.
Отмечается, что военные погибли вследствие атаки российского дрона. Речь идет о старшем сержанте Геннадии Саркисяне, главном сержанте Сергее Батышеве и старшем солдате Михаиле Антонове.
Боевой путь и опыт воинов
Геннадий Саркисян и Сергей Батышев встали на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Они участвовали в пехотных боях в составе стрелкового подразделения.
Михаил Антонов был кадровым военным. Его боевой путь начался еще в 2014 году. Он выполнял задачи во время АТО и ООС, а после начала полномасштабной войны продолжил службу в Силах обороны Украины.
Все трое входили в экипаж "Сократ", который считался одним из самых эффективных в составе подразделения. Военные выполняли задачи на самых сложных направлениях фронта и неоднократно проявляли стойкость и профессионализм.
Потери для семей и сослуживцев
Благодаря работе экипажа "Сократ" было уничтожено более 400 российских целей, среди которых зенитные ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. За службу военные были отмечены наградами и почетными знаками отличия.
"Ваш дух, сила воли и искренний смех всегда будут рядом с нами", — отметили побратимы погибших.
У Геннадия Саркисяна остались жена и две дочери. У Сергея Батышева и Михаила Антонова — жены, а также дети.
В подразделении подчеркнули, что гибель бойцов является тяжелой утратой для всей команды. Побратимы выразили искренние соболезнования семьям погибших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щирі співчуття рідним і близьким .