РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами: возможны новые запуски
В ночь на 24 мая Россия нанесла массированные удары по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Столица подверглась массированной атаке баллистическими ракетами. Возможны новые запуски. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
То може варто було таки в'їбати, бо все одно "накажут", робив чи ні, не має значення.
не вдарив би все одно, але хочя б налякав....