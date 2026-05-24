РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами: возможны новые запуски

взрывы, дым

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированные удары по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздавались взрывы.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами

"Столица подверглась массированной атаке баллистическими ракетами. Возможны новые запуски. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

+17
Тримайся, Київ!!
24.05.2026 01:18 Ответить
+14
Як бачимо, рашистам не потрібна причина бомбити Київ. Це для тих хто верещить постійно що не потрібно чіпати моцкву а то Ху'ло обідиться. Зеля, де твоя відповідь балістикою по моцкві і підеру?
24.05.2026 01:29 Ответить
+12
По параду ж не били, а "мстя" все одно прилетіла.
То може варто було таки в'їбати, бо все одно "накажут", робив чи ні, не має значення.
24.05.2026 01:20 Ответить
Вони й продовжують лунати..
24.05.2026 01:17 Ответить
Київ стоїть і всіх криворогатих крадіїв разом з рудими шахраями він на ..ю бачив.
24.05.2026 08:02 Ответить
Це яким треба бути гальмом, щоб повʼязати 9 і 24 травня?
24.05.2026 01:24 Ответить
Не сюди, коментарем нижче.
24.05.2026 01:25 Ответить
Та будь куди, це просто смішне натягування сови на глобус.
24.05.2026 01:27 Ответить
А таким саме ГАЛЬМОМ, що не пов'язує 24 лютого 2022 року з 21 квітня 2019 року!
24.05.2026 08:01 Ответить
Звісно, варто було. Чого ж ти не в*бав?
24.05.2026 01:29 Ответить
буба 4 рази ссикун, про кацапський парад міг би просто сказати, "а не гарантірую"
не вдарив би все одно, але хочя б налякав....
24.05.2026 07:38 Ответить
Наслідки "перемир'я" на 9 травня, цікаво він зараз під горами мівіни на банковій заховався?
24.05.2026 01:22 Ответить
Ну, petya y vasy.
24.05.2026 01:24 Ответить
Яким боком тут те перемир"я? Обстріли з 24,02,22 майже кожен день. Теж перемир"я винне?
24.05.2026 01:31 Ответить
А флаиінго з длинним нептуном вже нолитіли у відповідь по рамєї?
24.05.2026 01:26 Ответить
Знімальна група готує студію.
24.05.2026 01:38 Ответить
Пиз...а кацапаМ.
24.05.2026 01:28 Ответить
Балістику по відомим причинам заправляти нічим. І зєля тут ні до чого.
24.05.2026 01:31 Ответить
Там, де і твоя.
24.05.2026 01:32 Ответить
Курво.... Якби не той ушльопок Ткаченко, я б не здогадався, що то балістика була. 😁
24.05.2026 01:36 Ответить
Я так розумію, завтра - хана декільком діжкам з нафтою на параші ? Поки червонокнижні фламінго освоюють бюджет, москвичі можуть не боятись ні крилатих, ні балістик, ні проблем зі сном.
24.05.2026 01:37 Ответить
Ну чого ти отак одразу. Може ще пару індусів у підмосков'ї зашибе.
24.05.2026 01:40 Ответить
Війна живиться діжками, а не сном масквічєй.
24.05.2026 01:42 Ответить
Один какашник в Білу Церкву прилетів. Де другий?
24.05.2026 01:48 Ответить
Під Білою Церквою, в саме місто не влучили. Причому невідомо в яке місто не влучили, цілитись вони мали по Києву
24.05.2026 02:24 Ответить
В мережі (@kyiv_airdef) з'явились відео прольотів шести порцій по шість розпечених болванок "Орєшніка" в районі міста Біла Церква.
24.05.2026 01:49 Ответить
"В районі" це типу не влучили в місто?
24.05.2026 02:08 Ответить
десь у полях біля Лосятина встряло у землю. Але це не точно. Судячи по матюкам можливо на левадах у Скребишах, бо у какошніка через аеродинамічний супротив велике кругове відхилення, може досягати кілометрів 50. Тому не влучили ні у Київ, ні у Білу Церкву.
24.05.2026 07:42 Ответить
Відео - https://x.com/i/status/2058317087945138458 тут.
24.05.2026 02:08 Ответить
Та якщо навіть в місто не влучили, то що з того відео тоді...
24.05.2026 02:22 Ответить
Вперше зафіксували з такої близької відстані що то за "Орєшнік" такий.
24.05.2026 02:27 Ответить
Скоро підключиться "Статист" - скільки чого летіло об'явить.Звернеться до Заходу що треба посилити тиск на Ху...ла.Вже не анонсує що буде помста ,блекаут в Москві.
24.05.2026 02:13 Ответить
 
 