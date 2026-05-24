РФ масовано атакувала Київ балістикою: троє постраждалих, спалахнули пожежі (оновлено)
У ніч на 24 травня РФ завдала масованих ударів по Києву балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
РФ атакувала Київ балістикою
"Столиця зазнала масованої атаки балістикою. Можливі нові пуски. Залишайтеся в укриттях", - сказано в повідомленні.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракети в напрямку Києва.
Наслідки атаки
О 01:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Подільському районі є падіння уламків, на території нежитлової забудови.
А в Шевченківському районі - попередньо займання біля житлового будинку. У будинку пошкоджені вікна.
Крім того, є виклик медиків у Подільський район.
"Бригада виїхала", - повідомив Кличко.
О 01:38 Кличко надав уточнену інформацію щодо наслідків російської атаки:
Внаслідок атаки ворога у Шевченківському районі уламки ракети впали на 24-поверховий будинок, є руйнування, без пожежі. Також у Шевченківському районі займання біля житлового будинку та пошкоджені вікна в будинку. У Подільському - падіння уламків на території нежитлової забудови.
Міський голова додав, що ворожа атака триває, тому закликав перебувати в укриттях.
О 01:41 він повідомив про те, що також падіння уламків за іншою адресою у Подільському районі. Палає нежитлова будівля.
Із Шевченківського району медики госпіталізували одного постраждалого.
Оновлення
"Наразі троє постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Також є виклик медиків у Дарницький район. А в Соломʼянському районі уламки впали на одноповерховий приватний житловий будинок.", - повідомив Кличко о 02:09.
У Шевченківському районі, в центрі міста, горять уламки на території школи, - повідомив Кличко о 02:16.
У Голосіївському районі палають уламки БпЛА на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце, - повідомив Кличко о 02:21.
То може варто було таки в'їбати, бо все одно "накажут", робив чи ні, не має значення.
не вдарив би все одно, але хочя б налякав....