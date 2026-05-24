7 432 34

РФ масовано атакувала Київ балістикою: троє постраждалих, спалахнули пожежі (оновлено)

вибухи, дим

У ніч на 24 травня РФ завдала масованих ударів по Києву балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

РФ атакувала Київ балістикою

"Столиця зазнала масованої атаки балістикою. Можливі нові пуски. Залишайтеся в укриттях", - сказано в повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракети в напрямку Києва.

Наслідки атаки

О 01:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Подільському районі є падіння уламків, на території нежитлової забудови.

А в Шевченківському районі - попередньо займання біля житлового будинку. У будинку пошкоджені вікна.

Крім того, є виклик медиків у Подільський район.

"Бригада виїхала", - повідомив Кличко. 

О 01:38 Кличко надав уточнену інформацію щодо наслідків російської атаки:

Внаслідок атаки ворога у Шевченківському районі уламки ракети впали на 24-поверховий будинок, є руйнування, без пожежі. Також у Шевченківському районі займання біля житлового будинку та пошкоджені вікна в будинку. У Подільському - падіння уламків на території нежитлової забудови.

Міський голова додав, що ворожа атака триває, тому закликав перебувати в укриттях.

О 01:41 він повідомив про те, що також падіння уламків за іншою адресою у Подільському районі. Палає нежитлова будівля.

Із Шевченківського району медики госпіталізували одного постраждалого.

Оновлення

"Наразі троє постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Також є виклик медиків у Дарницький район. А в Соломʼянському районі уламки впали на одноповерховий приватний житловий будинок.", - повідомив Кличко о 02:09.

У Шевченківському районі, в центрі міста, горять уламки на території школи, - повідомив Кличко о 02:16.

У Голосіївському районі палають уламки БпЛА на відкритій території. Екстрені служби прямують на місце, - повідомив Кличко о 02:21. 

Тримайся, Київ!!
24.05.2026 01:18 Відповісти
Як бачимо, рашистам не потрібна причина бомбити Київ. Це для тих хто верещить постійно що не потрібно чіпати моцкву а то Ху'ло обідиться. Зеля, де твоя відповідь балістикою по моцкві і підеру?
24.05.2026 01:29 Відповісти
По параду ж не били, а "мстя" все одно прилетіла.
То може варто було таки в'їбати, бо все одно "накажут", робив чи ні, не має значення.
24.05.2026 01:20 Відповісти
Вони й продовжують лунати..
24.05.2026 01:17 Відповісти
Київ стоїть і всіх криворогатих крадіїв разом з рудими шахраями він на ..ю бачив.
24.05.2026 08:02 Відповісти
Це яким треба бути гальмом, щоб повʼязати 9 і 24 травня?
24.05.2026 01:24 Відповісти
Та будь куди, це просто смішне натягування сови на глобус.
24.05.2026 01:27 Відповісти
А таким саме ГАЛЬМОМ, що не пов'язує 24 лютого 2022 року з 21 квітня 2019 року!
24.05.2026 08:01 Відповісти
Звісно, варто було. Чого ж ти не в*бав?
24.05.2026 01:29 Відповісти
буба 4 рази ссикун, про кацапський парад міг би просто сказати, "а не гарантірую"
не вдарив би все одно, але хочя б налякав....
24.05.2026 07:38 Відповісти
Наслідки "перемир'я" на 9 травня, цікаво він зараз під горами мівіни на банковій заховався?
24.05.2026 01:22 Відповісти
Ну, petya y vasy.
24.05.2026 01:24 Відповісти
Яким боком тут те перемир"я? Обстріли з 24,02,22 майже кожен день. Теж перемир"я винне?
24.05.2026 01:31 Відповісти
А флаиінго з длинним нептуном вже нолитіли у відповідь по рамєї?
24.05.2026 01:26 Відповісти
Знімальна група готує студію.
24.05.2026 01:38 Відповісти
Пиз...а кацапаМ.
24.05.2026 01:28 Відповісти
Балістику по відомим причинам заправляти нічим. І зєля тут ні до чого.
24.05.2026 01:31 Відповісти
Там, де і твоя.
24.05.2026 01:32 Відповісти
Курво.... Якби не той ушльопок Ткаченко, я б не здогадався, що то балістика була. 😁
24.05.2026 01:36 Відповісти
Я так розумію, завтра - хана декільком діжкам з нафтою на параші ? Поки червонокнижні фламінго освоюють бюджет, москвичі можуть не боятись ні крилатих, ні балістик, ні проблем зі сном.
24.05.2026 01:37 Відповісти
Ну чого ти отак одразу. Може ще пару індусів у підмосков'ї зашибе.
24.05.2026 01:40 Відповісти
Війна живиться діжками, а не сном масквічєй.
24.05.2026 01:42 Відповісти
Один какашник в Білу Церкву прилетів. Де другий?
24.05.2026 01:48 Відповісти
Під Білою Церквою, в саме місто не влучили. Причому невідомо в яке місто не влучили, цілитись вони мали по Києву
24.05.2026 02:24 Відповісти
В мережі (@kyiv_airdef) з'явились відео прольотів шести порцій по шість розпечених болванок "Орєшніка" в районі міста Біла Церква.
24.05.2026 01:49 Відповісти
"В районі" це типу не влучили в місто?
24.05.2026 02:08 Відповісти
десь у полях біля Лосятина встряло у землю. Але це не точно. Судячи по матюкам можливо на левадах у Скребишах, бо у какошніка через аеродинамічний супротив велике кругове відхилення, може досягати кілометрів 50. Тому не влучили ні у Київ, ні у Білу Церкву.
24.05.2026 07:42 Відповісти
Відео - https://x.com/i/status/2058317087945138458 тут.
24.05.2026 02:08 Відповісти
Та якщо навіть в місто не влучили, то що з того відео тоді...
24.05.2026 02:22 Відповісти
Вперше зафіксували з такої близької відстані що то за "Орєшнік" такий.
24.05.2026 02:27 Відповісти
Скоро підключиться "Статист" - скільки чого летіло об'явить.Звернеться до Заходу що треба посилити тиск на Ху...ла.Вже не анонсує що буде помста ,блекаут в Москві.
24.05.2026 02:13 Відповісти
 
 