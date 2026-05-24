Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 355 920 (+1110 за сутки), 11 950 танков, 42 640 артсистем, 24 603 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 355 920 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 355 920 (+1 110) человек

танков — 11 950 (+1) шт.

боевых бронированных машин — 24 603 (+4) шт.

артиллерийских систем — 42 640 (+61) шт.

РСЗО — 1 800 (+1) ед.

средства ПВО — 1 396 (+2) ед.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 451 (+7) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 308 321 (+1 843) шт.

крылатые ракеты — 4 632 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 98 698 (+292) шт.

специальная техника — 4 216 (+4) ед.

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

