Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 355 920 (+1110 за сутки), 11 950 танков, 42 640 артсистем, 24 603 ББМ. ИНФОГРАФИКА

В Зимбабве заявили о гибели 15 граждан, завербованных Россией для войны в Украине

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 355 920 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 355 920 (+1 110) человек
  • танков — 11 950 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 603 (+4) шт.
  • артиллерийских систем — 42 640 (+61) шт.
  • РСЗО — 1 800 (+1) ед.
  • средства ПВО — 1 396 (+2) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 1 451 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 308 321 (+1 843) шт.
  • крылатые ракеты — 4 632 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 98 698 (+292) шт.
  • специальная техника — 4 216 (+4) ед.

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.05.2026 07:28 Ответить
Слава ЗСУ! І орків накосили і ППО стабільно виноситьця! 👍
показать весь комментарий
24.05.2026 07:36 Ответить
Чуєш, "Підрахуй"... Ти-б, хоч не "бренькав" тут - у оточуючих є очі, і вони в цифрах вміють орієнтуваться... Цифри, кожен день - різні... Підвезуть кацапам "свіже м'ясо" - його женуть "на забій"... Тоді цифра росте, вище тисячі.... "М'ясо" "вичерпалося" - цифра меншає...
Чи ти сюди прийшов "зраду" і "фсьопрапальство", розганять?
показать весь комментарий
24.05.2026 08:09 Ответить
Та ти ж вроді би офіцер колишній і оце віриш в стабільну цифру тисяча кожну добу? Може ти задумуєшся як рахують втрати орків на їх захопленій території? Тільки по суті питання , без отих крапок і юридичного хамства. Я всього лише процитував публікацію.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:37 Ответить
Кацап, пішов ти на ***
показать весь комментарий
24.05.2026 09:40 Ответить
Минув 4477 день москальсько-української війни.
372!!! одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
РСЗВ досягли 1800.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 355 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:10 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2026 08:13 Ответить
по тушкам у цьому місяці нічого видатного не буде попри зимові обіцянки федорова у 50 тисяч.
Рекордні результати будуть по арті і автотехніці - 2100+ та 7600+ відповідно. Особливо радують цифри по ППО - якщо темпи знищення не збавляти, то півсотні за місяць угандошимо, а тоді влітку до траси Р-280 не тільки дрони будуть долітати, але і КАБи з прискорювачами. Тому "бархатний сєзон" у Криму обіцяє бути томним.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:15 Ответить
Віримо в нашу Перемогу !
показать весь комментарий
24.05.2026 08:33 Ответить
 
 