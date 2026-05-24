Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 355 920 (+1110 за сутки), 11 950 танков, 42 640 артсистем, 24 603 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 355 920 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 355 920 (+1 110) человек
- танков — 11 950 (+1) шт.
- боевых бронированных машин — 24 603 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 42 640 (+61) шт.
- РСЗО — 1 800 (+1) ед.
- средства ПВО — 1 396 (+2) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 451 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 308 321 (+1 843) шт.
- крылатые ракеты — 4 632 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 98 698 (+292) шт.
- специальная техника — 4 216 (+4) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+7 tarasii smila #448870
24.05.2026 07:28
+6 Яр Холодний
24.05.2026 08:09
+4 Qq Qqq #455433
24.05.2026 08:10
Чи ти сюди прийшов "зраду" і "фсьопрапальство", розганять?
372!!! одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
РСЗВ досягли 1800.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 355 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
Рекордні результати будуть по арті і автотехніці - 2100+ та 7600+ відповідно. Особливо радують цифри по ППО - якщо темпи знищення не збавляти, то півсотні за місяць угандошимо, а тоді влітку до траси Р-280 не тільки дрони будуть долітати, але і КАБи з прискорювачами. Тому "бархатний сєзон" у Криму обіцяє бути томним.