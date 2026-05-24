УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
23650 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 466 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 355 920 (+1110 за добу), 11 950 танків, 42 640 артсистем, 24 603 ББМ. ІНФОГРАФІКА

У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, завербованих Росією для війни в Україні

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 355 920 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 355 920 (+1 110) осіб
  • танків - 11 950 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 603 (+4) од.
  • артилерійських систем - 42 640 (+61) од.
  • РСЗВ - 1 800 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 396 (+2) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 451 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 308 321 (+1 843) од.
  • крилаті ракети - 4 632 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 98 698 (+292) од.
  • спеціальна техніка - 4 216 (+4) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант показав наслідки підриву російського НРК на міні під час евакуації окупантів. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: СБУ та СБС ЗСУ знищили ешелон і склади РФ на окупованих територіях. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21086) Генштаб ЗС (8384) ліквідація (4765)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
24.05.2026 07:28 Відповісти
+8
Чуєш, "Підрахуй"... Ти-б, хоч не "бренькав" тут - у оточуючих є очі, і вони в цифрах вміють орієнтуваться... Цифри, кожен день - різні... Підвезуть кацапам "свіже м'ясо" - його женуть "на забій"... Тоді цифра росте, вище тисячі.... "М'ясо" "вичерпалося" - цифра меншає...
Чи ти сюди прийшов "зраду" і "фсьопрапальство", розганять?
показати весь коментар
24.05.2026 08:09 Відповісти
+6
Минув 4477 день москальсько-української війни.
372!!! одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
РСЗВ досягли 1800.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 355 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
показати весь коментар
24.05.2026 08:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
24.05.2026 07:28 Відповісти
Слава ЗСУ! І орків накосили і ППО стабільно виноситьця! 👍
показати весь коментар
24.05.2026 07:36 Відповісти
Чуєш, "Підрахуй"... Ти-б, хоч не "бренькав" тут - у оточуючих є очі, і вони в цифрах вміють орієнтуваться... Цифри, кожен день - різні... Підвезуть кацапам "свіже м'ясо" - його женуть "на забій"... Тоді цифра росте, вище тисячі.... "М'ясо" "вичерпалося" - цифра меншає...
Чи ти сюди прийшов "зраду" і "фсьопрапальство", розганять?
показати весь коментар
24.05.2026 08:09 Відповісти
Та ти ж вроді би офіцер колишній і оце віриш в стабільну цифру тисяча кожну добу? Може ти задумуєшся як рахують втрати орків на їх захопленій території? Тільки по суті питання , без отих крапок і юридичного хамства. Я всього лише процитував публікацію.
показати весь коментар
24.05.2026 08:37 Відповісти
"Розумако"! А ти розумієш різницю між "цитуванням", і "коментуванням"? Чи твій Гугл-перекладач, різниці теж не розуміє? Коли лізеш когось повчать - спочатку оціни власний "інтелехтуальний" рівень...
Це "по суті" тобою написаного...
показати весь коментар
24.05.2026 10:11 Відповісти
Кацап, пішов ти на ***
показати весь коментар
24.05.2026 09:40 Відповісти
Минув 4477 день москальсько-української війни.
372!!! одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
РСЗВ досягли 1800.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 355 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
показати весь коментар
24.05.2026 08:10 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2026 08:13 Відповісти
по тушкам у цьому місяці нічого видатного не буде попри зимові обіцянки федорова у 50 тисяч.
Рекордні результати будуть по арті і автотехніці - 2100+ та 7600+ відповідно. Особливо радують цифри по ППО - якщо темпи знищення не збавляти, то півсотні за місяць угандошимо, а тоді влітку до траси Р-280 не тільки дрони будуть долітати, але і КАБи з прискорювачами. Тому "бархатний сєзон" у Криму обіцяє бути томним.
показати весь коментар
24.05.2026 08:15 Відповісти
Віримо в нашу Перемогу !
показати весь коментар
24.05.2026 08:33 Відповісти
 
 