Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 355 920 (+1110 за добу), 11 950 танків, 42 640 артсистем, 24 603 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 355 920 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 355 920 (+1 110) осіб
- танків - 11 950 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 24 603 (+4) од.
- артилерійських систем - 42 640 (+61) од.
- РСЗВ - 1 800 (+1) од.
- засоби ППО - 1 396 (+2) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 451 (+7) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 308 321 (+1 843) од.
- крилаті ракети - 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 98 698 (+292) од.
- спеціальна техніка - 4 216 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи ти сюди прийшов "зраду" і "фсьопрапальство", розганять?
Це "по суті" тобою написаного...
372!!! одиниці знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Броня норм, НРК, логістика, спецтехніка, ППО та арта супер.
РСЗВ досягли 1800.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 355 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
Рекордні результати будуть по арті і автотехніці - 2100+ та 7600+ відповідно. Особливо радують цифри по ППО - якщо темпи знищення не збавляти, то півсотні за місяць угандошимо, а тоді влітку до траси Р-280 не тільки дрони будуть долітати, але і КАБи з прискорювачами. Тому "бархатний сєзон" у Криму обіцяє бути томним.