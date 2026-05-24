Россияне за сутки 46 раз нанесли удары по Черниговской области: девять раненых, среди которых - полицейские

За прошедшие сутки российские удары по Черниговской области не прекращались. Враг нанес 46 ударов. Есть раненые и повреждения.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Отмечается, что шесть человек пострадали в Новгороде-Северском. В результате удара "ланцетом" по обычному магазину травмы получили трое местных жителей.

Еще трое полицейских пострадали в результате удара "молнии" по их автомобилю.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по автомобилю фермерского хозяйства на Черниговщине: погиб работник, еще двое ранены. ФОТО

Повреждения

В селе Семеновской громады произошло попадание "Герберы" по технике ГП "Леса Украины".

В самой Семеновке в результате удара FPV-дрона поврежден автомобиль и жилые дома.

В селе в Нежинском районе повреждены дома в результате атаки "герани".

В Черниговском районе в Рипкинской громаде загорелось хозяйственное здание. В Любецкой громаде поврежден дом.

Смотрите также: Повышенный радиационный фон обнаружили на обломках дрона, которым РФ атаковала Черниговщину, — СБУ. ФОТОрепортаж