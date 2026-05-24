Россияне за сутки 46 раз нанесли удары по Черниговской области: девять раненых, среди которых - полицейские
За прошедшие сутки российские удары по Черниговской области не прекращались. Враг нанес 46 ударов. Есть раненые и повреждения.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Отмечается, что шесть человек пострадали в Новгороде-Северском. В результате удара "ланцетом" по обычному магазину травмы получили трое местных жителей.
Еще трое полицейских пострадали в результате удара "молнии" по их автомобилю.
Повреждения
В селе Семеновской громады произошло попадание "Герберы" по технике ГП "Леса Украины".
В самой Семеновке в результате удара FPV-дрона поврежден автомобиль и жилые дома.
В селе в Нежинском районе повреждены дома в результате атаки "герани".
В Черниговском районе в Рипкинской громаде загорелось хозяйственное здание. В Любецкой громаде поврежден дом.
