Росіяни за добу 46 разів ударили по Чернігівщині: дев’ятеро поранених, серед яких - поліцейські

Протягом минулої доби російські удари по Чернігівській області не припинялися. Ворог завдав 46 ударів. Є поранені та пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Зазначається, що шестеро людей постраждали в Новгороді-Сіверському. Через удар "ланцетом" по звичайному магазину травмовані троє місцевих жителів.

Ще троє поліцейських постраждали унаслідок удару "молнії" по їхній автівці.

Пошкодження

У селі Семенівської громади було влучання "Гербери" по техніці ДП "Ліси України".

У самій Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений автомобіль і житлові будинки.

У селі на Ніжинщині пошкоджені оселі унаслідок атаки "герані".

У Чернігівському районі в Ріпкинській громаді зайнялася господарча будівля. У Любецькій громаді пошкоджений будинок.

