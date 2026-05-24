Росіяни за добу 46 разів ударили по Чернігівщині: дев’ятеро поранених, серед яких - поліцейські
Протягом минулої доби російські удари по Чернігівській області не припинялися. Ворог завдав 46 ударів. Є поранені та пошкодження.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Зазначається, що шестеро людей постраждали в Новгороді-Сіверському. Через удар "ланцетом" по звичайному магазину травмовані троє місцевих жителів.
Ще троє поліцейських постраждали унаслідок удару "молнії" по їхній автівці.
Пошкодження
У селі Семенівської громади було влучання "Гербери" по техніці ДП "Ліси України".
У самій Семенівці через удар FPV-дроном пошкоджений автомобіль і житлові будинки.
У селі на Ніжинщині пошкоджені оселі унаслідок атаки "герані".
У Чернігівському районі в Ріпкинській громаді зайнялася господарча будівля. У Любецькій громаді пошкоджений будинок.
