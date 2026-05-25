РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22690 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Харькове
946 5

В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле многоэтажки: его задержала полиция

Выстрелы в Харькове

Вечером 24 мая в Индустриальном районе Харькова мужчина открыл стрельбу возле жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Харьковской области. 

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Выстрелы у подъезда и задержание

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов в воздух из оружия возле подъезда многоэтажного дома.

В результате инцидента пострадавших нет. Полицейские прибыли на место происшествия, задержали правонарушителя и изъяли оружие.

В ходе проверки установлено, что задержанный является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.

Читайте: Сигареты и вейпы на 37 млн грн: в Харькове раскрыты два нелегальных табачных бизнеса, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Следователи задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение изъятого оружия и обстоятельства его попадания к мужчине. Продолжаются следственные действия.

Автор: 

стрельба (3340) Харьков (7854) Харьковская область (2693) Харьковский район (875)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть Боян або Каракай
показать весь комментарий
24.05.2026 23:49 Ответить
військовослужбовець з ТЦК з пєстіком і кастетом ?
показать весь комментарий
25.05.2026 00:00 Ответить
Яка зброя? Флобер, травмат, шумовий...Якби був бойовий то написали б аж бігом
показать весь комментарий
25.05.2026 00:57 Ответить
Він взяв огнєтушитєлі і арбалєт з глушитєлєм,

а може даже чорний пістолєт
показать весь комментарий
25.05.2026 01:20 Ответить
Медалі! Ні - ордени "За мужність" !! А краще - Героїв...Новину і кореспондента - на Пульцерівську премію ! Однозначно! Який сюжет! Яка мужність ....
показать весь комментарий
25.05.2026 07:10 Ответить
 
 