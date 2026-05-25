В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле многоэтажки: его задержала полиция

Вечером 24 мая в Индустриальном районе Харькова мужчина открыл стрельбу возле жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Харьковской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Выстрелы у подъезда и задержание

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов в воздух из оружия возле подъезда многоэтажного дома.

В результате инцидента пострадавших нет. Полицейские прибыли на место происшествия, задержали правонарушителя и изъяли оружие.

В ходе проверки установлено, что задержанный является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.

Читайте: Сигареты и вейпы на 37 млн грн: в Харькове раскрыты два нелегальных табачных бизнеса, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Следователи задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение изъятого оружия и обстоятельства его попадания к мужчине. Продолжаются следственные действия.