В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле многоэтажки: его задержала полиция
Вечером 24 мая в Индустриальном районе Харькова мужчина открыл стрельбу возле жилого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Харьковской области.
Выстрелы у подъезда и задержание
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов в воздух из оружия возле подъезда многоэтажного дома.
В результате инцидента пострадавших нет. Полицейские прибыли на место происшествия, задержали правонарушителя и изъяли оружие.
В ходе проверки установлено, что задержанный является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.
Следователи задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение изъятого оружия и обстоятельства его попадания к мужчине. Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а може даже чорний пістолєт