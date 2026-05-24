У Харкові п’яний чоловік відкрив стрілянину біля багатоповерхівки: його затримала поліція
Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова чоловік відкрив стрілянину поблизу житлового будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Харківської області.
Постріли біля під’їзду та затримання
За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря зі зброї біля під’їзду багатоповерхового будинку.
Унаслідок інциденту постраждалих немає. Поліцейські прибули на місце події, затримали правопорушника та вилучили зброю.
Під час перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.
Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до чоловіка. Тривають слідчі дії.
