У Харкові п’яний чоловік відкрив стрілянину біля багатоповерхівки: його затримала поліція

Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова чоловік відкрив стрілянину поблизу житлового будинку.

Постріли біля під’їзду та затримання

За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та здійснив кілька пострілів у повітря зі зброї біля під’їзду багатоповерхового будинку.

Унаслідок інциденту постраждалих немає. Поліцейські прибули на місце події, затримали правопорушника та вилучили зброю.

Під час перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до чоловіка. Тривають слідчі дії.