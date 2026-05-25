Враг нанес удар по Богодухову: пострадали двое взрослых и 5-летняя девочка
Вечером 24 мая российские захватчики нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по Богодухову в Харьковской области. Пострадали двое взрослых и один ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
"Очередной вражеский удар БПЛА по городу Богодухов. Трое человек получили острую стрессовую реакцию, среди них 5-летняя девочка. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним:
Днем 23 мая российские войска нанесли удар БПЛА по городу Богодухов в Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
