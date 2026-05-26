NAUDI и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 26 мая, в Киеве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между NAUDI в лице председателя Ассоциации Сергея Пашинского и генеральным директором Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрием Савчуком.

Меморандум предусматривает оказание благотворительной помощи для создания экспозиции военной техники российско-украинской войны.

"13 февраля этого года мы начали меценатскую кампанию. В начале марта в результате переговоров Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины и лично Сергей Владимирович приняли решение поддержать наш музей в обновлении и развитии - создании новой экспозиции", - рассказал Юрий Савчук.

В свою очередь Сергей Пашинский отметил: "Мы не имеем права забывать жертв Второй мировой войны, а тем более не имеем права забывать тех мужественных мужчин и женщин, которые в данный момент защищают нашу страну. Для меня большая честь присоединиться к работе, которую ведет коллектив музея, и вместе с ними увековечить подвиг, который сейчас на наших глазах совершают наши воины и жители в тылу".

Перед подписанием документа гендиректор Национального музея истории Украины вручил председателю NAUDI сувенир-благодарность - "Конверт первого дня" с девятью марками и подписями четырех художников - их авторов.

По завершении мероприятия в интервью журналистам Сергей Пашинский подчеркнул, что взаимодействие между NAUDI и музеем рассчитано на долгосрочную перспективу: "Мы будем финансировать как развитие музея, так и международные выставки. Многие иностранцы боятся приезжать в Украину. Именно поэтому будет отдельная программа, чтобы новейшая экспозиция музея была представлена во всем мире. Мы должны показывать и кричать на весь мир о зверствах российского фашизма и мужестве наших людей, которые оказывают сопротивление. Кстати, в данный момент музей выставляет экспозицию в Чили. Но это не разовая акция. Речь идет о длительном сотрудничестве".

