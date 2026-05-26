NAUDI та Національний музей історії України у Другій світовій війні підписали меморандум про співпрацю

Сьогодні, 26 травня у Києві відбулося підписання меморандуму про співпрацю між NAUDI в особі голови Асоціації Сергія Пашинського та гендиректором Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрієм Савчуком.

Меморандум передбачає надання благодійної допомоги для створення експозиції військової техніки російсько-української війни.

"13 лютого цього року ми започаткували меценатську кампанію. На початку березня в результаті перемовин Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України та особисто Сергій Володимирович ухвалили рішення підтримати наш музей в оновленні та розбудові - створенні нової експозиції", - розказав Юрій Савчук.

У свою чергу Сергій Пашинський зауважив: "Ми не маємо права забувати жертв Другої світової війни, а ще більше не маємо права забувати тих мужніх чоловіків та жінок, які в даний момент боронять нашу державу. Для мене велика честь долучитися до роботи, яку робить колектив музею, і разом з ними увіковічнити подвиг, який зараз на наших очах роблять наші воїни та жителі в тилу".

Перед підписанням документу гендиректор Національного музею історії України вручив голові NAUDI сувенір-подяку - "Конверт першого дня" із девʼятьма марками та підписами чотирьох художників - їхніх авторів.

По завершенню заходу в інтервʼю журналістам Сергій Пашинський наголосив, що взаємодія між NAUDI та музеєм розрахована на довгу перспективу: "Ми фінансуватимемо як розбудову музею, так і міжнародні виставки. Багато хто з іноземців бояться приїжджати до України. Саме тому буде окрема програма, щоб новітня експозиція музею була представлена у всьому світі. Ми повинні показувати та кричати на весь світі про звірства російського фашизму та мужність наших людей, які чинять спротив. До речі, в даний момент музей виставляє експозицію в Чілі. Але це не одноразова акція. Йдеться про тривалу співпрацю".

