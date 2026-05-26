Кандидат от "ЕС" Пятигорец отказался от мандата нардепа

Денис Пятигорец, которого Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины от партии "Европейская Солидарность", отказался от мандата. Своё решение он объяснил тем, что считает себя более полезным в бизнесе и волонтёрской деятельности во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пятигорец сообщил в Facebook.

"Сегодня ЦИК признала меня избранным народным депутатом Украины по списку "Европейской Солидарности". Политической деятельностью я занимаюсь с 1997 года: от активиста на выборах до заместителя главы Волынской обладминистрации", — рассказал он.

По словам Пятигорца, еще в 2019 году он принял решение прекратить политическую деятельность, поскольку в результате выборов не прошел, и занялся бизнесом.

Пятигорец отметил, что стать нардепом было его мечтой, максимумом, которого можно достичь, когда ты занимаешься политикой. Он хорошо ориентировался в вопросах общества.

"Но сейчас я чувствую себя лишним в этой истории, я убежден, что мое время давно прошло. Поэтому я бы хотел продолжить дело, которым занимаюсь сейчас. Я не готов бросить все достижения, чтобы потешить собственное эго. Кроме того, началась война — и мы уже собрали миллион гривен на помощь ВСУ", — подчеркнул бизнесмен.

Пятигорец добавил, что как человек бизнеса, который ведет соцсети, проводит собрания, у него больше возможностей, чем если бы он был депутатом ВР.

"Я официально заявляю, что отказываюсь быть нардепом. В ближайшее время я прибуду в ЦИК. Я считаю, что для страны я более полезен здесь и сейчас. Ты либо в армии, либо для армии, либо нах@р ты вообще нужен этой стране. Простите все, кого я разочаровал тем, что отказался. Украина победит!", — отметил Пятигорец.

