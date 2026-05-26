Кандидат от "ЕС" Пятигорец отказался от мандата нардепа

Денис Пятигорец, которого Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины от партии "Европейская Солидарность", отказался от мандата. Своё решение он объяснил тем, что считает себя более полезным в бизнесе и волонтёрской деятельности во время войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пятигорец сообщил в Facebook.

"Сегодня ЦИК признала меня избранным народным депутатом Украины по списку "Европейской Солидарности". Политической деятельностью я занимаюсь с 1997 года: от активиста на выборах до заместителя главы Волынской обладминистрации", — рассказал он. 

По словам Пятигорца, еще в 2019 году он принял решение прекратить политическую деятельность, поскольку в результате выборов не прошел, и занялся бизнесом. 

Пятигорец отметил, что стать нардепом было его мечтой, максимумом, которого можно достичь, когда ты занимаешься политикой. Он хорошо ориентировался в вопросах общества.

"Но сейчас я чувствую себя лишним в этой истории, я убежден, что мое время давно прошло. Поэтому я бы хотел продолжить дело, которым занимаюсь сейчас. Я не готов бросить все достижения, чтобы потешить собственное эго. Кроме того, началась война — и мы уже собрали миллион гривен на помощь ВСУ", — подчеркнул бизнесмен.

Пятигорец добавил, что как человек бизнеса, который ведет соцсети, проводит собрания, у него больше возможностей, чем если бы он был депутатом ВР.

"Я официально заявляю, что отказываюсь быть нардепом. В ближайшее время я прибуду в ЦИК. Я считаю, что для страны я более полезен здесь и сейчас. Ты либо в армии, либо для армии, либо нах@р ты вообще нужен этой стране. Простите все, кого я разочаровал тем, что отказался. Украина победит!", — отметил Пятигорец.

Ось які люди мали бути нардепами, а не зеленодупа підорня.
26.05.2026 17:50 Ответить
ну так він і був колись депутатом у міській раді. Правда обирався від партії регіонів.
26.05.2026 17:54 Ответить
Познавательно.
26.05.2026 17:59 Ответить
Ну, запоріжці повинні пам'ятати, бо він був рекордсменом по прогулам засідань.
26.05.2026 18:02 Ответить
так, але він відмовився. цікаво хто його попросив це зробити? хто там наступний в списку?
26.05.2026 17:54 Ответить
Ніхто не просив. В його сімї є бізнеси, і воно йому ***** не треба, бо тоді він і вся сім!я будуть подвати декларації до кінця життя.
26.05.2026 18:05 Ответить
так, декларації це для більшості наших бізнесменів - це проблема.
26.05.2026 18:06 Ответить
для бізнеу як раз не проблема, а от для депутатів - це проблема.
26.05.2026 18:08 Ответить
"ти в армії, або ти для армії, або нах ти потрібен взагалі цій країні !"

пане П'ятигорець, Ви сформулювали життєве кредо кожного Справжнього Українця !
дякуємо за Вашу діяльність !

.
26.05.2026 18:06 Ответить
казати можна що завгодно. Зеля ще потужніше говорить, кожного дня. ти зелі дякуєш? ох ти ж і лицемір.
26.05.2026 18:07 Ответить
У 2021-2022 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45512604&tb=file був керівником компанії ТОВ "Діверті", яка працювала у сфері оренди й експлуатації нерухомого майна. Ця компанія входила до сфери впливу нардепа https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва.

У 2020 році Рух ЧЕСНО https://www.chesno.org/post/3913/ з'ясував, що нардеп https://www.chesno.org/politician/147/ Степан Івахів передав П'ятигорцю ТОВ "Сонріс ЛТД", що опікується консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, а також торгівлею. Раніше П'ятигорець був помічником Івахіва.

У 2019 році невдало https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp406pt001f01=919pf7171=335pf72035=0.html балотувався до Верховної Ради 9 скликання від https://www.chesno.org/party/37/ "Європейської солідарності" (№28 у списку), як член партії.

У 2017-2019 роках https://web.archive.org/web/20190708150351/https:/voladm.gov.ua/category/kerivnictvo/1/ працював заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.

У 2016-2018 роках https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6848823&tb=executives очолював благодійний фонд нардепа https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва "Патріоти Волині", який часто https://www.chesno.org/political-ads/2568/ використовувався для агітації виборців.

У 2013 році https://www.chesno.org/post/1853/ склав повноваження депутата Запорізької міської ради.

У 2012-2019 роках https://youcontrol.com.ua/check-individuals/68b7e6140096382b46068f01/ був помічником на громадських засадах нардепа Верховної Ради 7 і 8 скликань https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва.

У 2012-2013 роках згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО https://www.chesno.org/post/1853/ був у списку найбільших прогульників засідань Запорізької міської ради.

У 2010 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wm02815pid112=30pid102=10949pf7691=10949rej=0pt00_t001f01=800pxto=0.html був обраний депутатом Запорізької міської ради 6 скликання від https://www.chesno.org/party/1/ Партії регіонів, був членом партії.

Згідно з https://www.chesno.org/post/5611/ аналітикою Руху ЧЕСНО, Степан Івахів увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Степан Івахів пропустив 69% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. На додачу у депутатській групі За майбутнє, до якої входить нардеп, найбільший відсоток прогульників серед парламентарів.

За інформацією, яку ЗМІ надала Ірина Геращенко у ніч з 11 на 12 березня 2022 Івахів та Сергій Мартиняк намагались залишити територію України через пункт пропуску "Устилуг". Їм обом вручили рішення про відмову.
26.05.2026 18:05 Ответить
Дійсно, вкотре переконуюся, що порядним людям там робити нічого. У раді лише заробітчани на відкатах, або використовують недоторканність як захист від в'язниць
26.05.2026 17:53 Ответить
і коли це ******** з виборами по партіям припиниться?
а їм (партіям) ще з бюджету платять...
26.05.2026 17:54 Ответить
наприклад, я проти усіх партій у ВР. Не розумію, чого вони фінансуються із моїх податків!
26.05.2026 17:57 Ответить
а де в цивілізованому світі немає партій в парламенті ?
26.05.2026 18:00 Ответить
в кацапів та інших тоталітарних країнах.

отой гаспадін, що проти партій - контужений болотний ватник

.
26.05.2026 18:09 Ответить
Тоді вам в сирисири - там був тише один блок комуністів і безпартґйних, які підтримували комуністів. 😊
26.05.2026 18:04 Ответить
Позиція нормальної людини!
Жаль, що якраз такі не лізуть у те болото куди нас затягнуло в 2019 році....там в основному зелені чорти та запроданці (((
26.05.2026 17:55 Ответить
Справжній чоловік, якщо тільки немає бізнес скєлетів у шафі.
26.05.2026 17:58 Ответить
Запорізька міська рада 6-го скликання: ПАРТІЯ РЕГІОНІВ.
Це - скелети, чи ще ні?
26.05.2026 18:04 Ответить
Позиція зрозуміла! Хай буде там, де вважає себе кориснішим для держави
у цей час.
26.05.2026 18:03 Ответить
 
 