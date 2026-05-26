ЦИК признала Дениса Пятигорца новым народным депутатом от "Европейской солидарности"

Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины от партии "Европейская Солидарность" после смерти Степана Кубива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

"В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Степана Кубива", — говорится в сообщении.

Степан Кубив был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Политической партии "Европейская Солидарность".

ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список Политической партии "Европейская Солидарность" под № 28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Что нужно сделать для регистрации в качестве депутата

Для его регистрации народным депутатом Украины Денис Пятигорец не позднее двадцатого дня со дня официального обнародования решения ЦИК должен подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.

