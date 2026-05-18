Новости Умер нардеп Степан Кубив
4 863 12

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив умер в возрасте 64 лет

Умер народный депутат от "Европейской солидарности" Степан Кубив

В возрасте 64 лет скончался народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата парламента выражают соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины девятого созыва Степана Кубив.

Он скончался на 64-м году жизни", - говорится в сообщении.

Во время работы в Верховной Раде Степан Кубив был членом Комитета по вопросам экономического развития.

Что известно о Степане Кубиве?

Кубив был народным депутатом Украины нескольких созывов. С февраля по июнь 2014 года возглавлял Национальный банк Украины.

С апреля 2016 по август 2019 года занимал должность первого вице-премьер-министра и министра экономического развития и торговли Украины.

Был одним из комендантов Штаба национального сопротивления во время событий Евромайдана.

ВР (28778) смерть (9106) Кубив Степан (176)
Топ комментарии
+24
Царствіє небесне! Не останнього розуму була людина. Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
18.05.2026 10:35 Ответить
+18
Зе виб...ядки не мруть,земля пухом Степану Кубіву.😢
показать весь комментарий
18.05.2026 10:35 Ответить
+15
..сум і співчуття
показать весь комментарий
18.05.2026 10:36 Ответить
як там у фільмі "Назад дороги немає" кричав один персонаж: "Яка ще може бути під час війни смерть від серця", на жаль, помирають від хвороб і під час війни, хоч, здавалось би, ми не маємо права помирати з біологічних причин, поки Х-уйло не втратить можливість реалізовувати свій намір - знищити Україну
показать весь комментарий
18.05.2026 10:52 Ответить
Світла пам'ять по померлому, співчуття рідним і близьким. Смерть ворогам (зовнішнім і внутрішнім).
показать весь комментарий
18.05.2026 10:53 Ответить
18.05.2026 11:27 Ответить
Степан Кубів Воїн ,який захищав свій Народ ,Україну від внутрішніх ворогів зеленської мафії !!! Вічна Слава Герою !!! 🙏 🇺🇦
показать весь комментарий
18.05.2026 12:03 Ответить
Царство Небесне. Це ще одна втрата України.
показать весь комментарий
18.05.2026 12:32 Ответить
Світла пам'ять 🙏❤️🇺🇦
показать весь комментарий
18.05.2026 12:50 Ответить
 
 