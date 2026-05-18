Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив умер в возрасте 64 лет

В возрасте 64 лет скончался народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата парламента выражают соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины девятого созыва Степана Кубив.



Он скончался на 64-м году жизни", - говорится в сообщении.

Во время работы в Верховной Раде Степан Кубив был членом Комитета по вопросам экономического развития.

Читайте: Умер первый вице-президент ФЛАУ Виктор Гринюк

Что известно о Степане Кубиве?

Кубив был народным депутатом Украины нескольких созывов. С февраля по июнь 2014 года возглавлял Национальный банк Украины.

С апреля 2016 по август 2019 года занимал должность первого вице-премьер-министра и министра экономического развития и торговли Украины.

Был одним из комендантов Штаба национального сопротивления во время событий Евромайдана.

Читайте: Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер