Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив умер в возрасте 64 лет
В возрасте 64 лет скончался народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата парламента выражают соболезнования в связи со смертью народного депутата Украины девятого созыва Степана Кубив.
Он скончался на 64-м году жизни", - говорится в сообщении.
Во время работы в Верховной Раде Степан Кубив был членом Комитета по вопросам экономического развития.
Что известно о Степане Кубиве?
Кубив был народным депутатом Украины нескольких созывов. С февраля по июнь 2014 года возглавлял Национальный банк Украины.
С апреля 2016 по август 2019 года занимал должность первого вице-премьер-министра и министра экономического развития и торговли Украины.
Был одним из комендантов Штаба национального сопротивления во время событий Евромайдана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль