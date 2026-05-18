Нардеп "Європейської Солідарності" Степан Кубів помер у віці 64 років

3 943 9

У віці 64 років помер народний депутат "Європейської Солідарності" Степан Кубів.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України девʼятого скликання Степана Кубіва.

Він помер на 64 році життя", - йдеться в повідомленні.

Під час роботи у Верховній Раді Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку.

Що відомо про Степана Кубіва?

Кубів був народним депутатом України кількох скликань. Із лютого по червень 2014 року очолював Національний банк України.

Із квітня 2016 по серпень 2019 року обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Був одним із комендантів Штабу національного спротиву під час подій Євромайдану.

Царствіє небесне! Не останнього розуму була людина. Вічна пам'ять.
18.05.2026 10:35 Відповісти
Зе виб...ядки не мруть,земля пухом Степану Кубіву.😢
18.05.2026 10:35 Відповісти
..сум і співчуття
18.05.2026 10:36 Відповісти
як там у фільмі "Назад дороги немає" кричав один персонаж: "Яка ще може бути під час війни смерть від серця", на жаль, помирають від хвороб і під час війни, хоч, здавалось би, ми не маємо права помирати з біологічних причин, поки Х-уйло не втратить можливість реалізовувати свій намір - знищити Україну
18.05.2026 10:52 Відповісти
Світла пам'ять по померлому, співчуття рідним і близьким. Смерть ворогам (зовнішнім і внутрішнім).
18.05.2026 10:53 Відповісти
18.05.2026 11:27 Відповісти
Степан Кубів Воїн ,який захищав свій Народ ,Україну від внутрішніх ворогів зеленської мафії !!! Вічна Слава Герою !!! 🙏 🇺🇦
18.05.2026 12:03 Відповісти
 
 