Нардеп "Європейської Солідарності" Степан Кубів помер у віці 64 років

У віці 64 років помер народний депутат "Європейської Солідарності" Степан Кубів.

Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України девʼятого скликання Степана Кубіва.



Він помер на 64 році життя", - йдеться в повідомленні.

Під час роботи у Верховній Раді Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку.

Що відомо про Степана Кубіва?

Кубів був народним депутатом України кількох скликань. Із лютого по червень 2014 року очолював Національний банк України.

Із квітня 2016 по серпень 2019 року обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра та міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Був одним із комендантів Штабу національного спротиву під час подій Євромайдану.

