Помер перший віцепрезидент ФЛАУ Віктор Грінюк

У четвер, 14 травня, у віці 65 років пішов з життя перший віцепрезидент Федерації легкої атлетики України Віктор Грінюк.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ, передає Цензор.НЕТ.

Чим запам'ятався Віктор Грінюк?

Віктор Грінюк також був президентом ФЛА міста Київ.

"Боротьба за манеж на Березняках та його повернення легкоатлетам, реконструкція, організація величезної кількості змагань як для дорослих, так і для дітей, як і максимум зусиль для того, щоб і під час війни забезпечити атлетам можливості для тренувань і змагань… Все це тісно асоціюється з іменем Віктора Грінюка", - сказано в повідомленні.

Й після початку повномасштабної війни ФЛА м. Києва докладала максимум зусиль для того, щоб проводити всі змагання з календаря. Крім того столичний манеж наразі є єдиною спортивною спорудою, де взимку можуть проводитися національні першості.

Як голова ФЛА м. Києва, Віктор Ростиславович робив усе можливе, щоб організація змагань виходила на новий рівень, додали у ФЛАУ.

Прощання відбудеться 18 травня

Як повідомив заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв, церемонія прощання з Віктором Грінюком відбудеться 18 травня о 12:00 за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 18.

