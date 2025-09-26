1 722 7
Захищаючи Україну, загинув тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник. ФОТО
На війні загинув тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник, син завідувача кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту НУФВСУ Володимира Бобровника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sport.ua.
Андрій Бобровник, киянин та випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України, пішов захищати Україну у березні 2022 року і загинув під час бойових дій під Покровськом на Донеччині ще у листопаді 2024 року.
Факт його загибелі підтверджений лише зараз.
Похорон відбудеться 27 вересня о 15:00 на Алеї Слави Лісового цвинтаря в Києві.
Памятаймо ціну, шашликам від зеленського!!