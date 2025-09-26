УКР
Захищаючи Україну, загинув тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник. ФОТО

На війні загинув тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник, син завідувача кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту НУФВСУ Володимира Бобровника.

Андрій Бобровник, киянин та випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України, пішов захищати Україну у березні 2022 року і загинув під час бойових дій під Покровськом на Донеччині ще у листопаді 2024 року.

Факт його загибелі підтверджений лише зараз.

Похорон відбудеться 27 вересня о 15:00 на Алеї Слави Лісового цвинтаря в Києві. 

Слава герою!
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!
Памятаймо ціну, шашликам від зеленського!!
Спочивай з миром
хоть бы один жид с 95 погиб
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
Гинуть кращі в той час як у ворога біосміття.Вічна память.
