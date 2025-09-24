Поліцейський з Черкащини Євгеній Крамаренко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Черкащини Євгеній Крамаренко.

Як зазначається, життя Євгенія обірвалося на Донеччині. Поліція Черкащини у жалобі через непоправну втрату.

"Старшому лейтенанту поліції Євгенію Крамаренку було 33. Свій шлях у правоохоронних органах Євгеній розпочав у 2013 році на посаді помічника чергового ізолятора тимчасового тримання затриманих осіб, згодом служив на офіцерських посадах у поліції Черкащини.

У листопаді 2024 року, Євгеній, без роздумів став до лав стрілецького батальйону", - йдеться у повідомленні.

Поліцейський стояв пліч-о-пліч з побратимами на найскладніших ділянках фронту, і до останнього подиху вірив у Перемогу.

Без люблячого сина та чоловіка залишилися батьки й дружина. Без батьківської любові - донечка.

Провести Героя в останню путь та віддати шану його подвигу можна буде 25 вересня у селі Лебедин Звенигородського району на вулиці Зоряна 6 з 09:00 до 10:00, у Черкасах з 12:00 до 13:00 у Свято-Михайлівському кафедральному соборі.