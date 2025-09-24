УКР
Поліцейський з Черкащини Євгеній Крамаренко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Черкащини Євгеній Крамаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Черкаської області.

Як зазначається, життя Євгенія обірвалося на Донеччині. Поліція Черкащини у жалобі через непоправну втрату.

"Старшому лейтенанту поліції Євгенію Крамаренку було 33. Свій шлях у правоохоронних органах Євгеній розпочав у 2013 році на посаді помічника чергового ізолятора тимчасового тримання затриманих осіб, згодом служив на офіцерських посадах у поліції Черкащини.

Також читайте: Поліцейський з Буковини Микола Николайчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Загинув поліцейський Євгеній Крамаренко

У листопаді 2024 року, Євгеній, без роздумів став до лав стрілецького батальйону", - йдеться у повідомленні.

Поліцейський стояв пліч-о-пліч з побратимами на найскладніших ділянках фронту, і до останнього подиху вірив у Перемогу.

Без люблячого сина та чоловіка залишилися батьки й дружина. Без батьківської любові - донечка.

 Провести Героя в останню путь та віддати шану його подвигу можна буде 25 вересня у селі Лебедин Звенигородського району на вулиці Зоряна 6 з 09:00 до 10:00, у Черкасах з 12:00 до 13:00 у Свято-Михайлівському кафедральному соборі.

Нацполіція (15507) Донецька область (9660) втрати (4578) Черкаська область (132)
Дякую тобі воїне. Світла пам'ять.
24.09.2025 09:55 Відповісти
Світла Пам'ять земляку! Царство Небесне!
24.09.2025 10:15 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
24.09.2025 10:15 Відповісти
Честь Воїну!
І не кажіть, що всі мєнти однакові. Не звання чи посада роблять з людини піда**са, а те, як його виховали батьки, які цінності заклали в його душу і голову.
24.09.2025 10:15 Відповісти
 
 