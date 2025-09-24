Полицейский из Черкасской области Евгений Крамаренко погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

Во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Черкасской области Евгений Крамаренко.

Как отмечается, жизнь Евгения оборвалась в Донецкой области. Полиция Черкасской области в трауре из-за невосполнимой потери.

"Старшему лейтенанту полиции Евгению Крамаренко было 33. Свой путь в правоохранительных органах Евгений начал в 2013 году в должности помощника дежурного изолятора временного содержания задержанных лиц, впоследствии служил на офицерских должностях в полиции Черкасской области.

В ноябре 2024 года, Евгений, без раздумий стал в ряды стрелкового батальона", - говорится в сообщении.

Полицейский стоял бок о бок с побратимами на самых сложных участках фронта, и до последнего вздоха верил в Победу.

Без любящего сына и мужа остались родители и жена. Без родительской любви - дочь.

Провести Героя в последний путь и почтить его подвиг можно будет 25 сентября в селе Лебедин Звенигородского района на улице Звездная 6 с 09:00 до 10:00, в Черкассах с 12:00 до 13:00 в Свято-Михайловском кафедральном соборе.