УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9179 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
1 608 3

Поліцейський з Буковини Микола Николайчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

21 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув старший інспектор відділення безпілотних літальних апаратів, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції Микола Николайчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, йому було лише 28 років.

загиблий поліцейський Микола Николайчук

Микола народився в селі Валява на Кіцманщині. У 2018 році, після закінчення Національної академії внутрішніх справ, розпочав службу слідчим у підрозділах поліції Чернівецької області. А з червня 2024 року став на захист держави у складі батальйону поліції особливого призначення.

"Для колег Микола був не лише товаришем по службі, а й справжнім наставником, опорою та прикладом мужності. Його знали як принципового й відданого офіцера, який ставив честь і обов’язок вище за власні інтереси", - наголошують у поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загинув історик і захисник України Володимир Брославський. ФОТО

У нього залишилися батьки, дружина та 4-річна донечка.

Автор: 

Нацполіція (15506) Донецька область (9660) втрати (4576)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство небесне
показати весь коментар
23.09.2025 13:55 Відповісти
Вічна пам'ять герою! Цікаво співвідношення воюючих поліціантів до "некомбатантів гріючих дупу в тилу", та і в загалі в МВС. Прикордонники та НГУ в розрахунок брати не потрібно.
показати весь коментар
23.09.2025 14:26 Відповісти
Вічна Слава Герою!
показати весь коментар
23.09.2025 15:22 Відповісти
 
 