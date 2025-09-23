Поліцейський з Буковини Микола Николайчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО
21 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув старший інспектор відділення безпілотних літальних апаратів, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції Микола Николайчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, йому було лише 28 років.
Микола народився в селі Валява на Кіцманщині. У 2018 році, після закінчення Національної академії внутрішніх справ, розпочав службу слідчим у підрозділах поліції Чернівецької області. А з червня 2024 року став на захист держави у складі батальйону поліції особливого призначення.
"Для колег Микола був не лише товаришем по службі, а й справжнім наставником, опорою та прикладом мужності. Його знали як принципового й відданого офіцера, який ставив честь і обов’язок вище за власні інтереси", - наголошують у поліції.
У нього залишилися батьки, дружина та 4-річна донечка.
