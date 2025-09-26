РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Фото Потери Украины
1 076 5

Защищая Украину, погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник. ФОТО

На войне погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник, сын заведующего кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта НУФВСУ Владимира Бобровника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sport.ua.

Андрей Бобровник, киевлянин и выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины, пошел защищать Украину в марте 2022 года и погиб во время боевых действий под Покровском Донецкой области еще в ноябре 2024 года.

Факт его гибели подтвержден только сейчас.

Похороны состоятся 27 сентября в 15:00 на Аллее Славы Лесного кладбища в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейский из Черкасской области Евгений Крамаренко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник
Погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник
Погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник

Автор: 

легкая атлетика (112) смерть (9299) спорт (2451) потери (4564)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава герою!
показать весь комментарий
26.09.2025 13:51 Ответить
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!
Памятаймо ціну, шашликам від зеленського!!
показать весь комментарий
26.09.2025 13:53 Ответить
Спочивай з миром
показать весь комментарий
26.09.2025 14:07 Ответить
хоть бы один жид с 95 погиб
показать весь комментарий
26.09.2025 14:11 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
показать весь комментарий
26.09.2025 14:31 Ответить
 
 