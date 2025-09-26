1 076 5
Защищая Украину, погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник. ФОТО
На войне погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник, сын заведующего кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта НУФВСУ Владимира Бобровника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sport.ua.
Андрей Бобровник, киевлянин и выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины, пошел защищать Украину в марте 2022 года и погиб во время боевых действий под Покровском Донецкой области еще в ноябре 2024 года.
Факт его гибели подтвержден только сейчас.
Похороны состоятся 27 сентября в 15:00 на Аллее Славы Лесного кладбища в Киеве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Памятаймо ціну, шашликам від зеленського!!