Защищая Украину, погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник. ФОТО

На войне погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник, сын заведующего кафедрой легкой атлетики, зимних видов и велосипедного спорта НУФВСУ Владимира Бобровника.

Андрей Бобровник, киевлянин и выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины, пошел защищать Украину в марте 2022 года и погиб во время боевых действий под Покровском Донецкой области еще в ноябре 2024 года.

Факт его гибели подтвержден только сейчас.

Похороны состоятся 27 сентября в 15:00 на Аллее Славы Лесного кладбища в Киеве.

