На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Віталій Римарук

У бою за Україну загинув український легкоатлет, 26-річний чемпіон країни з метання диска серед молоді та призер першості серед дорослих Віталій Римарук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

"Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ї героя та дякуємо йому за мужність і відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити та продовжувати боротися. Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не має бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Віталій Римарук служив у спецпідрозділі "Омега".

