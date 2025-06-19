УКР
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Віталій Римарук

Загинув Віталій Римарук

У бою за Україну загинув український легкоатлет, 26-річний чемпіон країни з метання диска серед молоді та призер першості серед дорослих Віталій Римарук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

"Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ї героя та дякуємо йому за мужність і відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити та продовжувати боротися. Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не має бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Віталій Римарук  служив у спецпідрозділі "Омега".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув колишній легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО

легка атлетика (76) спорт (1644) втрати (4578)
19.06.2025 11:53 Відповісти
Вічна память цьому молодому захиснику. Гинуть кращі ,а бидло бикує.
19.06.2025 11:54 Відповісти
Цвіт нації гине. Майбутнє України. Кожен з них міг би зробити багато в своїх галузях. Цінують їх жертву по-справжньому тільки ті, хто вболіває за долю України, як дім для українців і їх фортецю. Для цих людей важливо, щоб була Україна і українці. Це люди сильні духом і слава їх не згине, допоки в Україні є місце їх родині.
19.06.2025 12:21 Відповісти
Красень..,жити та жити було(горе спіткало Україну..,цвіт та майбутнє української нації гине).Вічна памʼять,співчуття рідним.
19.06.2025 12:37 Відповісти
Велика біда та сум..Вічна пам'ять.
19.06.2025 13:04 Відповісти
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб вистояти в боротьбі з русо-фашистами.
Вічна слава українському солдату, спортсмену Віталію Римарук.
Як хочеться зараз почути, що у каЗапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?
19.06.2025 14:13 Відповісти
 
 