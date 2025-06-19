4 182 6
На войне погиб чемпион Украины по легкой атлетике Виталий Рымарук
В бою за Украину погиб украинский легкоатлет, 26-летний чемпион страны по метанию диска среди молодежи и призер первенства среди взрослых Виталий Рымарук.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
"Мы выражаем глубокие соболезнования семье героя и благодарим его за мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться. Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Еще одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Виталий Рымарук служил в спецподразделении "Омега".
Вічна слава українському солдату, спортсмену Віталію Римарук.
Як хочеться зараз почути, що у каЗапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?