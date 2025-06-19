РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10463 посетителя онлайн
Новости Потери Украины
4 182 6

На войне погиб чемпион Украины по легкой атлетике Виталий Рымарук

Погиб Виталий Рымарук

В бою за Украину погиб украинский легкоатлет, 26-летний чемпион страны по метанию диска среди молодежи и призер первенства среди взрослых Виталий Рымарук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье героя и благодарим его за мужество и преданность. Благодаря таким людям, как он, мы имеем шанс жить и продолжать бороться. Призываем мировое сообщество обратить внимание на очередное преступление, совершенное государством-агрессором. Этого не должно быть. Еще одна потеря, которая разбивает сердце украинской легкоатлетической семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Виталий Рымарук служил в спецподразделении "Омега".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб бывший легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО

Автор: 

легкая атлетика (112) спорт (2451) потери (4563)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.06.2025 11:53 Ответить
Вічна память цьому молодому захиснику. Гинуть кращі ,а бидло бикує.
показать весь комментарий
19.06.2025 11:54 Ответить
Цвіт нації гине. Майбутнє України. Кожен з них міг би зробити багато в своїх галузях. Цінують їх жертву по-справжньому тільки ті, хто вболіває за долю України, як дім для українців і їх фортецю. Для цих людей важливо, щоб була Україна і українці. Це люди сильні духом і слава їх не згине, допоки в Україні є місце їх родині.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:21 Ответить
Красень..,жити та жити було(горе спіткало Україну..,цвіт та майбутнє української нації гине).Вічна памʼять,співчуття рідним.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:37 Ответить
Велика біда та сум..Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:04 Ответить
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб вистояти в боротьбі з русо-фашистами.
Вічна слава українському солдату, спортсмену Віталію Римарук.
Як хочеться зараз почути, що у каЗапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:13 Ответить
 
 