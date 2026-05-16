Умер первый вице-президент ФЛАУ Виктор Гринюк

В четверг, 14 мая, в возрасте 65 лет скончался первый вице-президент Федерации легкой атлетики Украины Виктор Гринюк.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Чем запомнился Виктор Гринюк?

Виктор Гринюк также был президентом ФЛА города Киева.

"Борьба за манеж на Березняках и его возвращение легкоатлетам, реконструкция, организация огромного количества соревнований как для взрослых, так и для детей, а также максимальные усилия для того, чтобы и во время войны обеспечить спортсменам возможности для тренировок и соревнований… Все это тесно ассоциируется с именем Виктора Гринюка", - говорится в сообщении.

И после начала полномасштабной войны ФЛА г. Киева прилагала максимум усилий для того, чтобы проводить все соревнования из календаря. Кроме того, столичный манеж на данный момент является единственным спортивным сооружением, где зимой могут проводиться национальные первенства.

Как председатель ФЛА г. Киева, Виктор Ростиславович делал все возможное, чтобы организация соревнований выходила на новый уровень, добавили в ФЛАУ.

Читайте также: На войне погиб чемпион Украины по легкой атлетике Виталий Рымарук

Прощание состоится 18 мая

Как сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Сергей Тимофеев, церемония прощания с Виктором Гринюком состоится 18 мая в 12:00 по адресу: г. Киев, проспект Павла Тычины, 18.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб тренер по легкой атлетике Андрей Бобровник