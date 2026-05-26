УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10685 відвідувачів онлайн
Новини Нові нардепи в Раді
816 8

ЦВК визнала Дениса П’ятигорця новим народним депутатом від "Європейської солідарності"

депутат від ЄС

Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України від партії "Європейська Солідарність" після смерті Степана Кубіва.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Степана Кубіва", - ідеться в повідомленні.

Степан Кубів був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "Європейська Солідарність".

Також читайте: Олеся Отраднова офіційно стала народною депутаткою від "Слуги народу"

ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Дениса П’ятигорця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 28, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Що треба зробити для реєстрації депутатом

Для його реєстрації народним депутатом України Денис П’ятигорець не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Також читайте: Президентські вибори в Україні у 2026 році неможливі, - The Times

Що передувало?

Автор: 

ЦВК (1160) Кубів Степан (440) Європейська Солідарність (1100)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один щасливий власник різноманітного розкішного житла по всій Європі найближчим часом.
показати весь коментар
26.05.2026 16:21 Відповісти
А що,в америці не роскішне життя?Чи проксі не дозволяють?
показати весь коментар
26.05.2026 16:38 Відповісти
правильно !

треба було, як в Слуги народу, взяти бомжа, який пиво в магазині крав
показати весь коментар
26.05.2026 16:47 Відповісти
Не плутайте зі ''слугами'' і ОПЗЖ.
показати весь коментар
26.05.2026 17:41 Відповісти
Час покаже 😁
показати весь коментар
26.05.2026 18:32 Відповісти
це ті кадри, які ні дня ні руками ні головою не працювали.... та і не будуть мабуть. Роботяги язиком
показати весь коментар
26.05.2026 16:25 Відповісти
Горець 5
показати весь коментар
26.05.2026 16:34 Відповісти
 
 