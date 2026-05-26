ЦВК визнала Дениса П’ятигорця новим народним депутатом від "Європейської солідарності"
Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України від партії "Європейська Солідарність" після смерті Степана Кубіва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.
"До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Степана Кубіва", - ідеться в повідомленні.
Степан Кубів був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "Європейська Солідарність".
ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Дениса П’ятигорця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 28, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.
Що треба зробити для реєстрації депутатом
Для його реєстрації народним депутатом України Денис П’ятигорець не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до Комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.
Що передувало?
- 18 травня у віці 64 років помер народний депутат "Європейської Солідарності" Степан Кубів.
