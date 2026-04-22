В телемарафоне впервые приняла участие представительница "Евросолидарности"

В период с 13 по 19 апреля в эфире телемарафона "Единые новости" впервые (за исключением слотов Первого канала "Суспильного", когда он еще участвовал в телемарафоне) появилась представительница фракции "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствует мониторинг "Детектора медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кого именно пригласили?

Как отмечается, в эфире канала "1+1" показали интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе, которая является председателем евроинтеграционного комитета ВР. Подготовил этот материал телеканал "Рада".

Кого еще приглашали?

Всего в течение отчетной недели народных депутатов приглашали в эфир телемарафона девять раз, из них семь приглашений получили представители "Слуги народа".

По одному разу в эфире были представитель фракции "Голос" и представительница "Европейской солидарности". Единственная оппозиционная фракция, которая не была представлена в телемарафоне на отчетной неделе, - это "Батькивщина".

Кроме того, на этой неделе Офис президента провел в эфире телемарафона всего 8 минут. Советник ОП Сергей Лещенко побывал на канале "Мы – Украина".

