1 803 20

В телемарафоне впервые приняла участие представительница "Евросолидарности"

Климпуш-Цинцадзе

В период с 13 по 19 апреля в эфире телемарафона "Единые новости" впервые (за исключением слотов Первого канала "Суспильного", когда он еще участвовал в телемарафоне) появилась представительница фракции "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствует мониторинг "Детектора медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

Кого именно пригласили?

Как отмечается, в эфире канала "1+1" показали интервью с Иванной Климпуш-Цинцадзе, которая является председателем евроинтеграционного комитета ВР. Подготовил этот материал телеканал "Рада".

Кого еще приглашали?

Всего в течение отчетной недели народных депутатов приглашали в эфир телемарафона девять раз, из них семь приглашений получили представители "Слуги народа".

По одному разу в эфире были представитель фракции "Голос" и представительница "Европейской солидарности". Единственная оппозиционная фракция, которая не была представлена в телемарафоне на отчетной неделе, - это "Батькивщина".

Кроме того, на этой неделе Офис президента провел в эфире телемарафона всего 8 минут. Советник ОП Сергей Лещенко побывал на канале "Мы – Украина".

Климпуш-Цинцадзе Иванна Европейская Солидарность телемарафон
Оце так досягнення. І що, вона щось розповіла про смарагдових корупціонерів?
22.04.2026 14:10 Ответить
Та ні. Просто вона розумна.
22.04.2026 14:13 Ответить
Це демонстрація Зеленьським всьому світові, " сматрітє я нє узурпатор". А для пересічних виправдання що не даремно влада виділяє по мільярду гривень на телелемахвон
22.04.2026 15:30 Ответить
Так якось пофіг - з 2016 телевізор не дивлюсь зовсім. Найбільш актуальні моменти представлені в мережі без реклами. Навіть уявити не можу щоб оце я купив новий телевізор для того щоб "хавати рекламу" і дививитися на світ очима "зєльного" оператора підцензурного банді зєлєского.
22.04.2026 14:15 Ответить
а зря! телевізор як великий монітор, нормальна річ для перегляду новин представлених в мережі. а блокери реклами, повністю справляються зі своїм завданням!
22.04.2026 14:20 Ответить
Нещодавно поміняв монітор на новий. Мені 22 дюйми ііями з динаміками вистачає по самі вуха.
22.04.2026 14:29 Ответить
це черговий доказ того, що ще ніколи в тисячолітній історії України, розквіт демократії, закону, права не досягав таких висот як в перше десятиліття царювання зелі та його вірних подєльніков!
22.04.2026 14:16 Ответить
невже опозиція пішла в атаку?
ой, тьфу.
вибачте.
я мабуть щось з'їв не те.....
22.04.2026 14:18 Ответить
А ти за яких голосував у другому турі 2019? бо у першому турі тут всі заявляють що голосували за націоналістів.
22.04.2026 14:28 Ответить
Ви праві, у ВРУ з 2020 року, є лише ситуативна МоноШобла від оманських ********** під орудою особи з паспортом України, від білоруського бітуму!! Тому за один і той же законопроект, вони як тільки не «віддаються», за регламентом Камасутри у ВРУ!!
22.04.2026 14:33 Ответить
Цікаво який % населення дивиться телевізор , в мене їх 2 і припадають пилюкою .
22.04.2026 14:44 Ответить
По дрімучим селам без інтернету телевізор єдине джерело інформації і дебільних розваг.
22.04.2026 14:50 Ответить
Всі роки Незалежності у Верховній Раді була проросійська більшість.
22.04.2026 14:46 Ответить
Адін народ...
22.04.2026 14:56 Ответить
P.S. І так вже майже 100 років - з указу Сталіна про "квоту" українцям в усіх партійних та народно-господарських установах - 15%. В кабміні вже четверте покоління змінилось спадкових "кабміністрічів" з кацапськими та ізраїльськими паспортами. Їх нещодавно Зєлєнскій легалізував (множинне громадянство) і захистив (закон про антисемітизм).
22.04.2026 14:58 Ответить
Не зря они начали голосовать со слугами,получили одноразовый доступ в ящик,собаке кинули кость.
22.04.2026 15:19 Ответить
 
 