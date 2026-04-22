УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Моніторинг телемарафону
2 826 29

У телемарафоні вперше взяла участь представниця "Євросолідарності"

Упродовж 13-19 квітня в ефірі телемарафону "Єдині новини" вперше (за винятком слотів Першого каналу Суспільного, коли він ще був у телемарафоні) з’явилася представниця фракції "Європейська солідарність".

Про це свідчить моніторинг "Детектора медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кого саме запросили?

Як зазначається, в ефірі каналу "1+1" показали інтерв’ю з Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка є головою євроінтеграційного Комітету ВР. Підготував цей матеріал телеканал "Рада".

Кого ще запрошували?

Загалом упродовж звітного тижня народних депутатів запрошували в ефір телемарафону девʼять разів, з них сім запрошень отримали представники "Слуги народу".

По одному разу в ефірі були представник фракції "Голос" та представниця "Європейської солідарності". Єдина опозиційна фракція, яка не була представлена в телемарафоні на звітному тижні, - це "Батьківщина".

Крім того, цього тижня Офіс президента мав в ефірі телемарафону лише 8 хвилин. Радник ОП Сергій Лещенко побував на каналі "Ми - Україна".

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Та ні. Просто вона розумна.
показати весь коментар
22.04.2026 14:13 Відповісти
+6
Так якось пофіг - з 2016 телевізор не дивлюсь зовсім. Найбільш актуальні моменти представлені в мережі без реклами. Навіть уявити не можу щоб оце я купив новий телевізор для того щоб "хавати рекламу" і дививитися на світ очима "зєльного" оператора підцензурного банді зєлєского.
показати весь коментар
22.04.2026 14:15 Відповісти
+4
це черговий доказ того, що ще ніколи в тисячолітній історії України, розквіт демократії, закону, права не досягав таких висот як в перше десятиліття царювання зелі та його вірних подєльніков!
показати весь коментар
22.04.2026 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце так досягнення. І що, вона щось розповіла про смарагдових корупціонерів?
показати весь коментар
22.04.2026 14:10 Відповісти
Та ні. Просто вона розумна.
показати весь коментар
22.04.2026 14:13 Відповісти
Це демонстрація Зеленьським всьому світові, " сматрітє я нє узурпатор". А для пересічних виправдання що не даремно влада виділяє по мільярду гривень на телелемахвон
показати весь коментар
22.04.2026 15:30 Відповісти
Так якось пофіг - з 2016 телевізор не дивлюсь зовсім. Найбільш актуальні моменти представлені в мережі без реклами. Навіть уявити не можу щоб оце я купив новий телевізор для того щоб "хавати рекламу" і дививитися на світ очима "зєльного" оператора підцензурного банді зєлєского.
показати весь коментар
22.04.2026 14:15 Відповісти
а зря! телевізор як великий монітор, нормальна річ для перегляду новин представлених в мережі. а блокери реклами, повністю справляються зі своїм завданням!
показати весь коментар
22.04.2026 14:20 Відповісти
Нещодавно поміняв монітор на новий. Мені 22 дюйми ііями з динаміками вистачає по самі вуха.
показати весь коментар
22.04.2026 14:29 Відповісти
Я навіть не розумію як після 27" Curved можна на щось меньше дивитись
показати весь коментар
22.04.2026 17:20 Відповісти
Я від цього розжижувача мізків позбувся ще десь у кінці минулого тисячоліття, і не жалкую
показати весь коментар
22.04.2026 15:47 Відповісти
Багато цікавих освітніх програм, фільми, та ж музика
показати весь коментар
22.04.2026 17:21 Відповісти
Все замінив інтернет. Ти вже не чекаєш, коли ж нарешті покажуть улюблений фільм чи дадуть поради по саду та городу, коли посадити саджанці або огірки
Якась цікава музика - теж інтернет. Мою музику телебачення не вважає цікавою.
показати весь коментар
22.04.2026 17:34 Відповісти
Так це ж все вами перераховане і можна на великому телевізорі дивитись, розумні - смарт ТВ. Як компутер, але керуєш одним пультом
показати весь коментар
22.04.2026 17:37 Відповісти
Це вже справа смаку (чи потреби). Мені, як написав пан "НБ", теж вистачає звичайного монітора. Великий екран зручний для сімейного перегляду, коли ще спробуй знайти місце, щоб не сидіти збоку від екрану
показати весь коментар
22.04.2026 17:46 Відповісти
це черговий доказ того, що ще ніколи в тисячолітній історії України, розквіт демократії, закону, права не досягав таких висот як в перше десятиліття царювання зелі та його вірних подєльніков!
показати весь коментар
22.04.2026 14:16 Відповісти
"перше десятиліття царювання зелі та його вірних подєльніков" - оце вірно підмічено 😂
Без "майдану" ці виродки з влади не підуть, тому що це стане для них вироком.
показати весь коментар
22.04.2026 15:49 Відповісти
невже опозиція пішла в атаку?
ой, тьфу.
вибачте.
я мабуть щось з'їв не те.....
показати весь коментар
22.04.2026 14:18 Відповісти
А ти за яких голосував у другому турі 2019? бо у першому турі тут всі заявляють що голосували за націоналістів.
показати весь коментар
22.04.2026 14:28 Відповісти
Ви праві, у ВРУ з 2020 року, є лише ситуативна МоноШобла від оманських ********** під орудою особи з паспортом України, від білоруського бітуму!! Тому за один і той же законопроект, вони як тільки не «віддаються», за регламентом Камасутри у ВРУ!!
показати весь коментар
22.04.2026 14:33 Відповісти
Цікаво який % населення дивиться телевізор , в мене їх 2 і припадають пилюкою .
показати весь коментар
22.04.2026 14:44 Відповісти
По дрімучим селам без інтернету телевізор єдине джерело інформації і дебільних розваг.
показати весь коментар
22.04.2026 14:50 Відповісти
Всі роки Незалежності у Верховній Раді була проросійська більшість.
показати весь коментар
22.04.2026 14:46 Відповісти
Адін народ...
показати весь коментар
22.04.2026 14:56 Відповісти
P.S. І так вже майже 100 років - з указу Сталіна про "квоту" українцям в усіх партійних та народно-господарських установах - 15%. В кабміні вже четверте покоління змінилось спадкових "кабміністрічів" з кацапськими та ізраїльськими паспортами. Їх нещодавно Зєлєнскій легалізував (множинне громадянство) і захистив (закон про антисемітизм).
показати весь коментар
22.04.2026 14:58 Відповісти
Не зря они начали голосовать со слугами,получили одноразовый доступ в ящик,собаке кинули кость.
показати весь коментар
22.04.2026 15:19 Відповісти
Гризіть!😁
показати весь коментар
22.04.2026 17:07 Відповісти
Цю піщинку подадуть, як доказ свободи слова, щоб відкинути вимоги ЄС розблокувати опозиційні канали.
показати весь коментар
22.04.2026 15:59 Відповісти
 
 