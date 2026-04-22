У телемарафоні вперше взяла участь представниця "Євросолідарності"

Упродовж 13-19 квітня в ефірі телемарафону "Єдині новини" вперше (за винятком слотів Першого каналу Суспільного, коли він ще був у телемарафоні) з’явилася представниця фракції "Європейська солідарність".

Про це свідчить моніторинг "Детектора медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Кого саме запросили?

Як зазначається, в ефірі каналу "1+1" показали інтерв’ю з Іванною Климпуш-Цинцадзе, яка є головою євроінтеграційного Комітету ВР. Підготував цей матеріал телеканал "Рада".

Кого ще запрошували?

Загалом упродовж звітного тижня народних депутатів запрошували в ефір телемарафону девʼять разів, з них сім запрошень отримали представники "Слуги народу".

По одному разу в ефірі були представник фракції "Голос" та представниця "Європейської солідарності". Єдина опозиційна фракція, яка не була представлена в телемарафоні на звітному тижні, - це "Батьківщина".

Крім того, цього тижня Офіс президента мав в ефірі телемарафону лише 8 хвилин. Радник ОП Сергій Лещенко побував на каналі "Ми - Україна".

