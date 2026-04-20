Кабмін виділить 638 млн грн на єдиний телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Уряд готує рішення про виділення 638 млн грн на єдиний телемарафон новин.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Гроші на марафон
Зокрема, він опублікував відповідне розпорядження Кабміну.
За інформацією нардепа, рішення має бути ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабміну.
"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків….Схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють )", - додає нардеп.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що пов’язаний з Міндічем виробник програм для телемарафону залишився без грошей і звільнив більшість співробітників.
Міністр - пенсіонер МВС, 54 роки. У 2025 р. отримав ₴1 млн 892 тис. На 330 000 грн. більше, ніж у 2024.
Дружина та двоє синів заступника міністра Драп'ятого живуть у Німеччині, отримують допомогу від ФРН, дружина ще отримує з/п у фірмі, яка належить їхній родині.
Зарплата Драп'ятого у 2025 р. склала ₴2 млн 32 тис. На 530 000 грн. більше, ніж у 2024 році.
Зарплата заступника Сергєєва у 2025 склала ₴2 млн 756 тис. На 630 000 більше, ніж у 2024. Йому 47 років і теж пенсіонер МВС.
Заступниця Павліченко отримала з/п у 2025 р. ₴1 млн 955 тис. Заступник Тетеря у 2025 р. отримав ₴2 млн 2 тис. грн.
Заст. Тимченко у 2025 р. отримав ₴2 млн 402 тис. - на 680 000 грн. більше, ніж у 2024.
Якщо б зарплати були, хоча б, такі ж самі у бойових командирів, і росли, як у тилових щурів, а менти боролися із злочинністю бездоганно, як їхні колеги в ЄС, то питань не було.
Країна мрії Зеленського.
Шоу має тривати!
24/7, без свят та вихідних.
Плем'я 🐏🐑 має хвалити свого 🤡 вождя.
фантике … 🤪
Просто відразу перекажіть гроші на рахунки авторів цього проєкту, а на ТБ зніміть відео, де Зе є рятівником усього світу, і тільки він гідний другого терміну.
І крутіть ролик про нього постійно, без жодних коментарів у студіях, бо «Володимир - ясне сонечко» - саме щастя для України, а щастя не потребує коментарів.
Не дивно, що росія хоче захопити таку багату країну.
ТорчилльЧерчилль, если мы урезаем расходы на культуру то за что мы вообще тогда воюем?