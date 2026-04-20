Кабмін виділить 638 млн грн на єдиний телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Уряд готує рішення про виділення 638 млн грн на єдиний телемарафон новин.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Гроші на марафон

Зокрема, він опублікував відповідне розпорядження Кабміну.

За інформацією нардепа, рішення має бути ухвалено під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

"Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків….Схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють )", - додає нардеп.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що пов’язаний з Міндічем виробник програм для телемарафону залишився без грошей і звільнив більшість співробітників.

