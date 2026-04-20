Кабмин выделит 638 млн грн на единый телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Правительство готовит решение о выделении 638 млн грн на единый телемарафон новостей.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Деньги на марафон
В частности, он опубликовал соответствующее распоряжение Кабмина.
По информации нардепа, решение должно быть принято во время сегодняшнего заседания Кабмина.
"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, чтобы показать нашу приверженность реформам и уважение к средствам налогоплательщиков... одобрит выделение 638 млн грн на единый марафон! P.S. 90 млрд евро сами себя не прогуляют)", - добавляет нардеп.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что связанный с Миндичем производитель программ для телемарафона остался без денег и уволил большинство сотрудников.
Шоу має тривати!
24/7, без свят та вихідних.
Плем'я 🐏🐑 має хвалити свого 🤡 вождя.
Просто відразу перекажіть гроші на рахунки авторів цього проєкту, а на ТБ зніміть відео, де Зе є рятівником усього світу, і тільки він гідний другого терміну.
І крутіть ролик про нього постійно, без жодних коментарів у студіях, бо «Володимир - ясне сонечко» - саме щастя для України, а щастя не потребує коментарів.