Кабмин выделит 638 млн грн на единый телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Правительство готовит решение о выделении 638 млн грн на единый телемарафон новостей.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Деньги на марафон

В частности, он опубликовал соответствующее распоряжение Кабмина.

По информации нардепа, решение должно быть принято во время сегодняшнего заседания Кабмина.

"Сегодня правительство, вернувшись из Вашингтона, чтобы показать нашу приверженность реформам и уважение к средствам налогоплательщиков... одобрит выделение 638 млн грн на единый марафон! P.S. 90 млрд евро сами себя не прогуляют)", - добавляет нардеп.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что связанный с Миндичем производитель программ для телемарафона остался без денег и уволил большинство сотрудников.

