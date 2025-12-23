"ЕС" требует немедленно отменить конкурс на 109 млн грн для олигархических каналов телемарафона

"Европейская Солидарность" возмущена решением властей перебросить еще 109 миллионов гривен до конца 2025 года для частных олигархических каналов телемарафона, который работает исключительно на пропаганду моновластия.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

Бюджет на телемарафон

В партии напомнили, что щедрое финансирование телемарафона в 2022-2025 годах происходит на фоне хронического недофинансирования ВСУ.

"Марафон вызывает возмущение самих военных, украинцы давно не доверяют этому пропагандистскому продукту, европейские партнеры в многочисленных отчетах Еврокомиссии, Госдепа и резолюциях Европарламента призывают к его закрытию. Несмотря на это, Офис президента, Кабинет министров и "слуги" только в 2025 году выделили на марафон более 1,5 млрд грн из карманов украинских налогоплательщиков.

В то время как военным четвертый год не повышают зарплаты, не хватает вооружения, дронов, а тыловые города остаются без надлежащей защиты ПВО", - отмечается в заявлении.

Как стало известно из открытых источников, из запланированных 1,5 млрд грн олигархическими телемарафонцами уже освоено выделение 1 млрд 191 млн грн, и сейчас, за неделю до конца года, судорожно собираются освоить остальные средства.

"Не секрет, что марафон, кроме пропагандистской функции, все эти годы умело выполнял и роль одной из кормушек Миндича и его "Кинокотов". Сотни миллионов шли на коррупцию, вместо того, чтобы перенаправить эти средства на ВСУ. 109 миллионов гривен на телебрехню за неделю до окончания года – это очевидная попытка срочно "освоить" средства, заплатить марафону за лояльность и политическую цензуру.

Особенно плохо это пахнет на фоне разговоров власти о возможных выборах во время военного положения. Марафон давно обслуживает власть, искажая реальность и создавая параллельный информационный мир", - отмечает "ЕС".

Направление средств на ВСУ

"Мы требуем немедленно остановить так называемые торги на 109 млн грн, объявленные на создание ТВ продукта для марафона. Мы призываем направить эти средства на ВСУ. Вместе с 300 млн грн, еще не использованных на финансирование марафона.

Украинцы требуют направить эти средства на нужды Вооруженных Сил Украины, усиление ПВО, и наша фракция поддерживает это требование", - добавили в политсиле.

"Европейская Солидарность" требует срочной встречи с руководством Министерства культуры для принятия решения о дальнейшей судьбе телемарафона, который отжил свое и не соответствует потребностям воюющего государства.

"Страна в войне должна тратить средства на реальное оружие, а не на телевизионные декорации", - резюмировали там.

