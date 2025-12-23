РУС
"ЕС" требует немедленно отменить конкурс на 109 млн грн для олигархических каналов телемарафона

Европейская Солидарность о телемарафоне

"Европейская Солидарность" возмущена решением властей перебросить еще 109 миллионов гривен до конца 2025 года для частных олигархических каналов телемарафона, который работает исключительно на пропаганду моновластия.

Об этом говорится в заявленииполитсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Бюджет на телемарафон

В партии напомнили, что щедрое финансирование телемарафона в 2022-2025 годах происходит на фоне хронического недофинансирования ВСУ.

"Марафон вызывает возмущение самих военных, украинцы давно не доверяют этому пропагандистскому продукту, европейские партнеры в многочисленных отчетах Еврокомиссии, Госдепа и резолюциях Европарламента призывают к его закрытию. Несмотря на это, Офис президента, Кабинет министров и "слуги" только в 2025 году выделили на марафон более 1,5 млрд грн из карманов украинских налогоплательщиков.

В то время как военным четвертый год не повышают зарплаты, не хватает вооружения, дронов, а тыловые города остаются без надлежащей защиты ПВО", - отмечается в заявлении.

  • Как стало известно из открытых источников, из запланированных 1,5 млрд грн олигархическими телемарафонцами уже освоено выделение 1 млрд 191 млн грн, и сейчас, за неделю до конца года, судорожно собираются освоить остальные средства.

"Не секрет, что марафон, кроме пропагандистской функции, все эти годы умело выполнял и роль одной из кормушек Миндича и его "Кинокотов". Сотни миллионов шли на коррупцию, вместо того, чтобы перенаправить эти средства на ВСУ. 109 миллионов гривен на телебрехню за неделю до окончания года – это очевидная попытка срочно "освоить" средства, заплатить марафону за лояльность и политическую цензуру.

Особенно плохо это пахнет на фоне разговоров власти о возможных выборах во время военного положения. Марафон давно обслуживает власть, искажая реальность и создавая параллельный информационный мир", - отмечает "ЕС".

Направление средств на ВСУ

"Мы требуем немедленно остановить так называемые торги на 109 млн грн, объявленные на создание ТВ продукта для марафона. Мы призываем направить эти средства на ВСУ. Вместе с 300 млн грн, еще не использованных на финансирование марафона.

Украинцы требуют направить эти средства на нужды Вооруженных Сил Украины, усиление ПВО, и наша фракция поддерживает это требование", - добавили в политсиле.

"Европейская Солидарность" требует срочной встречи с руководством Министерства культуры для принятия решения о дальнейшей судьбе телемарафона, который отжил свое и не соответствует потребностям воюющего государства.

"Страна в войне должна тратить средства на реальное оружие, а не на телевизионные декорации", - резюмировали там.

Топ комментарии
+4
Цей гівномарафон потрібно було закрити ще два роки тому мінімум, такого лайна ще не було на телебаченні..купа вояк в чистенькій формі розказує що потрібно всім воювати, так і депутатам теж, і поліцаям теж, прокурори і ТД, такої гівнопропаганди годі й шукати.
23.12.2025 17:42 Ответить
+4
"Балакучі голови" - ведучого запитували яка в вас зарплата - 5 - 6 тис дол в міс - непогано так вони заплітають *******
23.12.2025 17:44 Ответить
+2
І вони хочуть виграти війну. **** гандони щоб ви ЗДОХЛИ
23.12.2025 17:46 Ответить
Цей гівномарафон потрібно було закрити ще два роки тому мінімум, такого лайна ще не було на телебаченні..купа вояк в чистенькій формі розказує що потрібно всім воювати, так і депутатам теж, і поліцаям теж, прокурори і ТД, такої гівнопропаганди годі й шукати.
23.12.2025 17:42 Ответить
Блокування трибуни буде - чи не на часі?
23.12.2025 17:44 Ответить
Якщо блокування трибуни допоможе нам звільнити Крим, або вийти на кордон 1991р. то да
23.12.2025 18:01 Ответить
кордони 1991 року неможливо відновити - був обмін територіями із Румунією після 1991-го, кажись...
23.12.2025 18:05 Ответить
блокування трибуни допоможе нам звільнити Крим ? , або вийти на кордон 1991р. то да

Румунію після 1991-го не будем чіпати

то да
чи ні ?? 💯
23.12.2025 18:08 Ответить
таки да!
23.12.2025 18:09 Ответить
усі негайно до трибуни, фронт тримати хто буде ??
23.12.2025 18:14 Ответить
воїн Костенко....
і комкор Білецький...
23.12.2025 18:16 Ответить
все ясно ...... настав час диванної аналітики
23.12.2025 18:22 Ответить
в мене дивану немає - тільки ліжко панцерне (якщо знаєте, що воно є)
я уже "бомжую" 11 років...
23.12.2025 18:26 Ответить
"Балакучі голови" - ведучого запитували яка в вас зарплата - 5 - 6 тис дол в міс - непогано так вони заплітають *******
23.12.2025 17:44 Ответить
І вони хочуть виграти війну. **** гандони щоб ви ЗДОХЛИ
23.12.2025 17:46 Ответить
А вони не хочуть. Ім пох.Вони і рашистам будуть прислуговувать, вони і нацистам з фашистами б прислуговували б, пане. ЖурнаШЛЮХІ, пане, служать всім хто їм платить 30 сребреників.
23.12.2025 17:51 Ответить
25 % виборців країни піддержують вимоги «ЄС»
23.12.2025 17:48 Ответить
якщо ми скасуемо 109 млн грн для олігархічних каналів телемарафону, то ми звільним УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ до травня 2026р ?????
якщо ні то ???
23.12.2025 18:11 Ответить
ПІНЧУК ТА БЄНЯ отримують від БЮДЖЕТУ ЄВРОПИ бабло на МАРАФОН !

А Європа відмовляється БЕЗОГЛЯДНО ПОРУШУЮЧИ БАНКІВСКІ СВІТОВІ ПРАВИЛА віддавати заморожені активи рашки - ПАЧЄУУУУ?

А БЄНЯ ТА ПІНЧУК ЦИМИ БАНКАМИ ЄВРОПИ ВАРЯТЬ СОБІ ТІЖ БАБКИ
23.12.2025 17:52 Ответить
оце так по-бабськи я висторїла примітивний колообіг бабла ЗЄМАРОДЕРАТУ на збагачення своєї мафії - ПІНЧУК ТА КОЛОМОЙСЬКИЙ = мафія ЗЕЛЕНСЬКОГО ?
23.12.2025 17:55 Ответить
Так, и добьются. Либо зеля кушает, либо его продюсеры. Миллиарды из сказок кончились, теперь, каждый сам за себя.
23.12.2025 17:55 Ответить
Йде війна.
Куди витратити 💰?🤔
На єдиний блаблафон😲
Все для перемоги!
Перемоги на виборах.
Цих дебілів виправить тільки зустріч з творцем.
23.12.2025 17:56 Ответить
Якщо ЄС партія справді опозиція до МАРОДЕРНОЇ МАФІЇ ЗЕЛЕНСЬКОГО - досить діяти у форматі НЕНАЧАСІ!
Треба вголос кричати Європейцям по ворожу владу в Україні.
90 млрд вже вирішені!
Тепер партія ЄС повинна твимагати від ЄС офіційної фінансової інспекції з представництвом у Києві !!
23.12.2025 17:59 Ответить
Нічо6о з того не вийде-це брудне стадо телехолуїв буде основним інструментом узурпації влади !
23.12.2025 18:07 Ответить
Єврейсько-злодійський телемарафон...
23.12.2025 18:23 Ответить
 
 