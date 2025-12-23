"ЄС" вимагає негайно скасувати конкурс на 109 млн грн для олігархічних каналів телемарафону

"Європейська Солідарність" обурена рішенням влади перекинути чергові 109 мільйонів гривень до кінця 2025 року для приватних олігархічних каналів телемарафону, який працює виключно на пропаганду моновлади.

Про це йдеться у заяві політсили, інформує Цензор.НЕТ.

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Бюджет на телемарафон

У партії нагадали, що щедре фінансування телемарафону у 2022-2025 роках відбувається на фоні хронічного недофінансування ЗСУ.

"Марафон викликає обурення самих військових, українці давно не довіряють цьому пропагандистському продукту, європейські партнери в чисельних звітах Єврокомісії, Держдепу і резолюціях Європарламенту закликають до його закриття. Попри це, Офіс президента, Кабінет міністрів і "слуги" лише у 2025 році виділили на марафон понад 1,5 млрд грн із кишень українських платників податків.

В той час як військовим четвертий рік не підвищують зарплати, бракує озброєння, дронів, а тилові міста залишаються без належного захисту ППО", - наголошується в заяві.

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Як стало відомо з відкритих джерел, із запланованих 1,5 млрд грн олігархічними телемарафонцями вже освоєно виділення 1 млрд 191 млн грн, й зараз, за тиждень до кінця року судомно збираються освоїти решту коштів.

"Не секрет, що марафон, окрім пропагандистської функції, ці роки вправно виконував і роль однієї з годівниць Міндіча і його "Кінокотів". Сотні мільйонів йшли на корупцію, замість – перенаправити ці кошти на ЗСУ. 109 мільйонів гривень на телебрехню за тиждень до завершення року – це очевидна спроба терміново "освоїти" кошти, заплатити марафону за лояльність і політичну цензуру.

Особливо погано це тхне на тлі розмов влади про можливі вибори під час воєнного стану. Марафон давно обслуговує владу, спотворюючи реальність і створюючи паралельний інформаційний світ", - зазначає "ЄС".

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Спрямування коштів на ЗСУ

"Ми вимагаємо негайно зупинити так звані торги на 109 млн грн, оголошені на створення ТБ продукту для марафону. Ми закликаємо спрямувати ці кошти на ЗСУ. Разом із 300 млн грн, ще не використаних на фінансування марафону.

Українці вимагають спрямувати ці кошти на потреби Збройних Сил України, посилення ППО, і наша фракція підтримує цю вимогу", - додали у політсилі.

"Європейська Солідарність" вимагає термінової зустрічі із керівництвом Міністерства культури для ухвалення рішення щодо подальшої долі телемарафону, який віджив своє і не відповідає потребам воюючої держави.

"Країна у війні має витрачати кошти на реальну зброю, а не на телевізійні декорації", - резюмували там.

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