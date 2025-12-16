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Новини Бюджет-2026
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Рада має внести зміни в Держбюджет та спрямувати нецільові витрати на фінансування ЗСУ, - Порошенко

Порошенко закликав змінити Держбюджет: кошти віддати ЗСУ

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав терміново внести зміни до Держбюджету-2026, спрямувавши усі нецільові витрати на фінансування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

"У мене складається враження, що влада, включно з Верховною Радою, і країна живуть в абсолютно різних реальностях. У реальності влади немає темряви, немає розбомбленого Харкова, немає Одеси, ураженої ракетами, немає вісімнадцяти годин темряви в Києві, ракет в Тернополі. А є "Єдиний марафон", "стратегічні комунікації", є брехня Телеграм-каналів", - наголосив він.

Порошенко нагадав, що зараз армія воює без підвищення грошового забезпечення.

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"Сьогодні ми зареєстрували зміни до цього бюджету. Весь цей непотріб - від зарплат депутатів до кешбеку на суму 100 мільярдів - передається Збройним Силам України. Я дуже прошу всіх депутатів зараз поставити підпис і негайно розглянути цей законопроєкт", - додав п'ятий президент.

За словами парламентаря, аморально вимагати від партерів санкцій проти Росії, а самим відмовлятися в залі проголосувати заборону транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

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"Аморально вимагати демократії - і не заборонити позасудові обшуки в детективів НАБУ, лідерів опозиції і громадських активістів. Аморально боротися з Росією - і не забороняти російські телеграм-канали. Аморально стверджувати, що ви боретеся з корупцією, і не відправляти у відставку фігурантів Міндічгейта зі складу діючого уряду і діючої влади", - сказав він.

Порошенко додав, що "ЄС" зібрала вже понад сто підписів за відставку уряду.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
  • Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.

Також читайте: Зеленський підписав закон про держбюджет на 2026 рік

Автор: 

держбюджет (2562) Порошенко Петро (14974)
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Топ коментарі
+8
ПреЗедент готується до виборів - вільні кошти підуть на марахвон і тому подібні передвиборчі херні...
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16.12.2025 13:32 Відповісти
+7
Правильна пропозиція Все для фронту і СОУ !!! Годі будувати транспортні розв"язки у Києві та дороги до Буковелю.
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16.12.2025 13:31 Відповісти
+7
дякуємо Порошенку та Єропейській солідарності за допомогу ЗСУ! Армія! Мова! Віра!!
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16.12.2025 13:36 Відповісти

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