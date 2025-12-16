Рада має внести зміни в Держбюджет та спрямувати нецільові витрати на фінансування ЗСУ, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав терміново внести зміни до Держбюджету-2026, спрямувавши усі нецільові витрати на фінансування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

"У мене складається враження, що влада, включно з Верховною Радою, і країна живуть в абсолютно різних реальностях. У реальності влади немає темряви, немає розбомбленого Харкова, немає Одеси, ураженої ракетами, немає вісімнадцяти годин темряви в Києві, ракет в Тернополі. А є "Єдиний марафон", "стратегічні комунікації", є брехня Телеграм-каналів", - наголосив він.

Порошенко нагадав, що зараз армія воює без підвищення грошового забезпечення.

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"Сьогодні ми зареєстрували зміни до цього бюджету. Весь цей непотріб - від зарплат депутатів до кешбеку на суму 100 мільярдів - передається Збройним Силам України. Я дуже прошу всіх депутатів зараз поставити підпис і негайно розглянути цей законопроєкт", - додав п'ятий президент.

За словами парламентаря, аморально вимагати від партерів санкцій проти Росії, а самим відмовлятися в залі проголосувати заборону транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

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"Аморально вимагати демократії - і не заборонити позасудові обшуки в детективів НАБУ, лідерів опозиції і громадських активістів. Аморально боротися з Росією - і не забороняти російські телеграм-канали. Аморально стверджувати, що ви боретеся з корупцією, і не відправляти у відставку фігурантів Міндічгейта зі складу діючого уряду і діючої влади", - сказав він.

Порошенко додав, що "ЄС" зібрала вже понад сто підписів за відставку уряду.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

Після цього низка нардепів, політиків та активістів критикували головний кошторис країни, оскільки там не було жодних передумов для підвищення зарплати українським військовим.

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