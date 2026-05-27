Футбольная революция во Львове: Григорий Козловский и Владимир Матковский объявили об объединении

Львовский футбол перелистывает новую страницу своей истории, где вместо бескомпромиссного соперничества на первый план выходят синергия и совместное развитие. Так, во время торжественного мероприятия LVIV CHAMPIONS, посвященного выдающимся достижениям академии "Рух", произошло событие, которое уже называют историческим для всего отечественного спорта.

Почетный президент "Руха" Григорий Козловский и почетный президент "Карпат" Владимир Маткивский официально объявили об объединении своего потенциала и усилий. Главная цель такого шага – масштабное развитие детско-юношеского футбола, воспитание нового поколения игроков и создание сверхмощного футбольного центра на базе "Карпат".

Почетный президент ФК "Рух" Григорий Козловский и президент ФК "Карпаты" Владимир Матковский

Этот шаг демонстрирует глобальный тренд: интеграция ресурсов и инфраструктуры двух сильнейших клубов региона способна дать мощный импульс для развития всей футбольной экосистемы Украины.

Чрезвычайную важность этого объединения для общества и спортивного сообщества подчеркнул городской голова Львова Андрей Садовый, который лично поддержал инициативу руководителей клубов.

"Господин Матковский и господин Козловский дали понять всему миру, что они объединили свои силы, чтобы создать сильную команду. Многие начали испытывать определенные сомнения, но этот путь продолжается, и сегодня наступит исторический момент, когда вы закрепите это своим рукопожатием. Во Львове есть одна команда, и мы все вместе работаем на эту команду. Если вы посмотрите на историю Украины, то нас всегда что-то разделяло, у нас всегда были внутренние споры, и мы не всегда выигрывали. А сегодня, чтобы выигрывать, во Львове должна быть одна сильная команда. Это "Карпаты"", – заявил Андрей Садовый.

Объединение усилий Григория Козловского и Владимира Матковского открывает новые перспективы в нескольких ключевых направлениях:

Эффективное использование инфраструктуры: Современная академия "Руха" и исторический бренд и ресурсы "Карпат" теперь будут работать в синергии.

Воспитание молодых талантов: Приоритетом остается детский футбол и создание условий, при которых украинские воспитанники смогут быстрее интегрироваться во взрослый профессиональный спорт.

Создание единого футбольного центра силы: Консолидация усилий "Руха" и "Карпат" позволит построить клуб, способный стабильно конкурировать на высшем уровне и достойно представлять Украину на международной арене.

Григорий Козловский отметил, что Львов подтверждает свой статус одного из главных футбольных центров страны. Когда крупные институты прекращают внутренние споры и начинают двигаться в одном направлении, рождаются проекты, способные изменить будущее всего украинского спорта.

Григорий Петрович Козловский – известная фигура в украинском бизнесе и меценатстве. Как основатель футбольного клуба "Рух" и одноименной Академии во Львове, он последовательно вкладывает собственные средства в воспитание юных талантов, строительство современных спортивных объектов и качественную подготовку будущих звезд украинского спорта. Стоит отметить, что ранее Григорий Козловский вместе с Владимиром Матковским вошли в ТОП-10 бизнесменов Западной Украины, которые активно инвестируют в развитие спортивной сферы.

Помимо масштабных проектов в спорте, Григорий Козловский является одним из крупнейших и самых последовательных благотворителей Вооруженных Сил Украины. Его финансовая помощь, направляемая на закупку военной техники, автомобилей и беспилотников для защитников на передовой, уже превысила отметку в 100 миллионов гривен.